Die Sims 4-Fan findet zuckersüßes Detail, das zeigt, wieso Kleinkinder in einer besseren Welt leben als die langweiligen Erwachsenen

Die Sims 4 steckt voll mit kleinen Details, die leicht untergehen können.

Nach über 10 Jahren ist Die Sims 4 ein sehr großes Spiel geworden, das mit kostenlosen Updates, Möbel-Kits und Erweiterungspacks ins schier Unendliche wachsen kann. Kein Wunder also, dass manche kleine Details von Fans erst nach langer Zeit entdeckt werden, so wie in diesem Fall.

„Lass mich euch sagen … ich wusste es nicht“

Konkret geht es um die Sichtweise von Kindern und Babys beim Spielen. Je nachdem, womit der Nachwuchs interagiert, verändern sich nämlich bestimmte Objekte und es erscheinen Details, die für die meisten Erwachsenen verborgen bleiben.

Auch wenn dieses Feature nicht neu ist, hat es u/Stonersimmer erst kürzlich bemerkt und teilt die Überraschung auf Reddit.

Aus den Augen der Kleinen verwandeln sich Spielgeräte wie das Baumhaus oder die Rutschen aus dem Toddler-Pack (dt.: Kleinkind-Accessoires) in fantasievollere Umgebungen, je nachdem welches Szenario in den Köpfen gerade abläuft.

Beim Piraten-Spielen erscheinen etwa Algen, Unterwasser-Objekte und eine Schatztruhe um die Spielgeräte herum. Gleiches gilt auch, wenn es die Kinder auf gefährliche Missionen im Astronautenanzug ins All führt.

Wie erkennt man die Fantasiewelten?

Um diese Details zu sehen, müsst ihr lediglich das spielende Baby oder Kind als aktiven Charakter auswählen. Erwachsene sehen die Veränderung nicht, es sei denn, sie haben die Eigenschaft „verspielt“ in ihrem Repertoire.

Einziger Wermutstropfen an dieser eigentlich sehr niedlichen Sache ist, dass sie Teil eines kostenpflichtigen Packs ist. Dafür verstecken sich noch andere Details im Hauptspiel, die in eine ähnliche Richtung gehen. Eure Teddy-Bären solltet ihr beispielsweise sorgsam behandeln.

Außerdem gibt es eine vergleichbare Mechanik mit dem bekannten Monster unter dem Bett, das ebenfalls nur dann sichtbar wird, wenn ihr aus der Perspektive eines Kindes spielt. Während für Erwachsene diese Erfahrung ausbleibt, kann sich euer Nachwuchs sogar mit dem gruseligen Gast anfreunden.

Was denkt ihr: Welche kleinen Details dieser Art mögt ihr in Die Sims 4 am meisten?