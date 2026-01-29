Gran Turismo 7: Update 1.67 ist da - bringt 3 neue Autos für das PlayStation-Rennspiel

Auch im Januar 2026 wird Gran Turismo 7 mit einem neuen und kostenlosen Update versorgt, dass dem Rennspiel für PlayStation 5 und PlayStation 4 ein paar Inhalte hinzufügt. Dabei handelt es sich vor allem um Ergänzungen für den Fuhrpark. Drei neue Autos kommen ins Spiel:

- Hyundai Elantra N TC

- Porsche 911 GT3 R (992)

- Xiaomi SU7 Ultra

Darüber hinaus gibt es drei neue Weltstrecken-Events, ein neues Extra-Menü sowie eine neue Kuration im Scapes-Fotomodus. Update 1.67 für Gran Turismo ist ab sofort zum Download verfügbar.