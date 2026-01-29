Läuft gerade Gran Turismo 7: Update 1.67 ist da - bringt 3 neue Autos für das PlayStation-Rennspiel
Gran Turismo 7: Update 1.67 ist da - bringt 3 neue Autos für das PlayStation-Rennspiel

0 Aufrufe

Gran Turismo 7: Update 1.67 ist da - bringt 3 neue Autos für das PlayStation-Rennspiel

Tobias Veltin
29.01.2026 | 11:50 Uhr

Auch im Januar 2026 wird Gran Turismo 7 mit einem neuen und kostenlosen Update versorgt, dass dem Rennspiel für PlayStation 5 und PlayStation 4 ein paar Inhalte hinzufügt. Dabei handelt es sich vor allem um Ergänzungen für den Fuhrpark. Drei neue Autos kommen ins Spiel:

- Hyundai Elantra N TC 
- Porsche 911 GT3 R (992)
- Xiaomi SU7 Ultra

Darüber hinaus gibt es drei neue Weltstrecken-Events, ein neues Extra-Menü sowie eine neue Kuration im Scapes-Fotomodus. Update 1.67 für Gran Turismo ist ab sofort zum Download verfügbar. 
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Gran Turismo 7: Update 1.67 ist da - bringt 3 neue Autos für das PlayStation-Rennspiel Video starten   0:30

vor 43 Minuten

Gran Turismo 7: Update 1.67 ist da - bringt 3 neue Autos für das PlayStation-Rennspiel
Gran Turismo 7: Wir fahren eine Runde Nordschleife im neuen VR-Modus Video starten   2     1   8:19

24.02.2023

Gran Turismo 7: Wir fahren eine Runde Nordschleife im neuen VR-Modus
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.485 Videos

Zum Kanal
Gran Turismo 7

Gran Turismo 7

Genre: Sport

Release: 04.03.2022 (PS5, PS4)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Genial oder nur Gelaber? - So will Fable das beste Open-World-RPG 2026 werden Video starten   2   11:25

vor 22 Stunden

Genial oder nur Gelaber? - So will Fable das beste Open-World-RPG 2026 werden
Horror-Revolution Oder Action-Flop? - So gut wird Resident Evil 9 Video starten   1     41:44

vor 18 Stunden

Horror-Revolution Oder Action-Flop? - So gut wird Resident Evil 9
Hinter dem Hass: Das ECHTE Problem von Highguard Video starten   1     19:48

vor einem Tag

Hinter dem Hass: Das ECHTE Problem von Highguard
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
Subnautica: Below Zero - Test-Video zum Survival-Hit Video starten   10:14

21.05.2021

Subnautica: Below Zero - Test-Video zum Survival-Hit
Gran Turismo 7: Update 1.67 ist da - bringt 3 neue Autos für das PlayStation-Rennspiel Video starten   0:30

vor 46 Minuten

Gran Turismo 7: Update 1.67 ist da - bringt 3 neue Autos für das PlayStation-Rennspiel
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Gran Turismo 7: Update 1.67 ist da - bringt 3 neue Autos für das PlayStation-Rennspiel Video starten   0:30

vor 48 Minuten

Gran Turismo 7: Update 1.67 ist da - bringt 3 neue Autos für das PlayStation-Rennspiel
Horror-Revolution Oder Action-Flop? - So gut wird Resident Evil 9 Video starten   1     41:44

vor 18 Stunden

Horror-Revolution Oder Action-Flop? - So gut wird Resident Evil 9
Genial oder nur Gelaber? - So will Fable das beste Open-World-RPG 2026 werden Video starten   2   11:25

vor 22 Stunden

Genial oder nur Gelaber? - So will Fable das beste Open-World-RPG 2026 werden
Carcassonne Labyrinth: Offizielles Video zum Brettspiel zeigt, wie die Fusion der beiden Klassiker funktioniert Video starten   5:24

vor einem Tag

Carcassonne Labyrinth: Offizielles Video zum Brettspiel zeigt, wie die Fusion der beiden Klassiker funktioniert
Nintendo Switch Online bekommt 7 neue Spiele für den Virtual Boy Video starten   3:53

vor einem Tag

Nintendo Switch Online bekommt 7 neue Spiele für den Virtual Boy
Hinter dem Hass: Das ECHTE Problem von Highguard Video starten   1     19:48

vor einem Tag

Hinter dem Hass: Das ECHTE Problem von Highguard
Resident Evil Requiem will es ALLEN recht machen! Doch funktioniert das? Video starten   1     0:58

vor 2 Tagen

Resident Evil Requiem will es ALLEN recht machen! Doch funktioniert das?
Resident Evil 9: Für wen ist dieses Spiel eigentlich? Video starten   1   9:20

vor 2 Tagen

Resident Evil 9: Für wen ist dieses Spiel eigentlich?
Terraria Update 1.4.5 Bigger and Boulder: Der große Patch des beliebten Sandbox-RPGs bringt einen Haufen Neuerungen mit Video starten   1:22

vor 2 Tagen

Terraria Update 1.4.5 Bigger and Boulder: Der große Patch des beliebten Sandbox-RPGs bringt einen Haufen Neuerungen mit
In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je Video starten   2:38

vor 3 Tagen

In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je
Dragon Ball: Sparking! Zero bekommt weitaus mehr DLCs als nur spielbare Figuren Video starten   5:03

vor 3 Tagen

Dragon Ball: Sparking! Zero bekommt weitaus mehr DLCs als nur spielbare Figuren
Neues Dragon Ball-Spiel zeigt noch nie zuvor enthüllte Charakter Designs von Akira Toriyama Video starten   2:15

vor 3 Tagen

Neues Dragon Ball-Spiel zeigt noch nie zuvor enthüllte Charakter Designs von Akira Toriyama
mehr anzeigen