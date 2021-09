Gran Turismo 7: Der große PS5-Racer hat endlich ein Release-Datum

Auch für Rennspiel-Fans gab es auf dem PlayStation Showcase coole Infos. So gab es es endlich mehr Gameplay zum Racer für PS4 und PS5. Aber nicht nur das, auch das offizielle Release-Datum wurde seitens Entwickler Polyphony Digital verraten.

Wann erscheint Gran Turismo 7? Am 04. März 2022 geht es los. Zwar sollte das Spiel ursprünglich noch in diesem Jahr erscheinen, wurde aber bereits vor Wochen verschoben.

Das neue Gameplay zum Spiel könnt ihr euch hier anschauen:

Zu sehen ist nicht nur ein beeindruckender Render-Showcase des Fuhrparks und reichlich Gameplay, auch haben wir einen ersten kleinen Blick auf den GT-Modus bzw. die Karriere spendiert bekommen.

Wie gewohnt füllen wir hier unseren Fuhrpark, motzen mit Upgrades unsere Autos auf und nehmen an unterschiedlichen Events und wohl auch an Fahrtrainings teil. Nach GT Sports geht es wieder zurück zu den Wurzeln, was viele Fans freuen dürfte. Einen ersten Blick auf die Karte gibt es auch, die diesmal als 3D-Stadt dargestellt wird und ziemlich schick aussieht. Aber auch eine Event-Weltkarte ist zu sehen.

Mächtige Customization: Was im Trailer aber auch gezeigt wurde, war die Anpassung unserer Boliden. Von detailreichen Farbanpassungen über Aufkleber bis zur Aufwertung der Fahrzeug-Komponenten wie Spoiler, Felgen und mehr sah der Editor bereits überaus umfangreich aus.

Das sah doch richtig schick aus. Was meint ihr, haben euch die neuen Bilder zu Gran Turismo 7 überzeugt. Und was sagt ihr zum Release im März?