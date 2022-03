Gran Turismo 7: Schnell Geld verdienen - Dieses Rennen lässt die Kasse klingeln

Autos, Tuning-Teile, Felgen und mehr: Die Liste an Dingen, für die ihr in Gran Turismo 7 Credits braucht, ist lang. Dementsprechend solltet ihr dafür sorgen, dass euer virtuelles Konto stets ausreichend gefüllt ist. Gerade die absoluten Traumautos im Fuhrpark kosten teils mehrere Millionen Credits und sind also auch mit ein bisschen Grinding verbunden. Ihr könnt zwar auf Wunsch auch Credits gegen Echtgeld kaufen, es gibt allerdings auch eine gute Möglichkeit, ohne Mikrotransaktionen schnell Geld in GT7 zu verdienen.

Grundsätzlich: Die Café-Aufgaben geben euch einen gute roten Faden an die Hand. Erledigt die unterschiedlichen Aufgaben nach und nach, um einen zufriedenstellenden Grundstock an Credits zu erhalten. Notwendige Tunings und Käufe von "normalen" Autos sollten damit kein Problem sein.

In Goodwood sitzt die Kohle locker

Für alle, denen das aber nicht reicht und die sich nicht zu schade ist, ein Rennen wieder und wieder zu absolvieren, um schnell Credits zu farmen, gibt es in Gran Turismo 7 einen ganz heißen Tipp.

Denn schon recht früh in der Kampagne – genauer gesagt nach dem Abschluss der ersten Lizenz und den ersten Rennen – schaltet ihr die Goodwood-Rennstrecke frei, die ihr über die Weltstrecken und dann Europa erreicht.

Hier findet das Clubman Cup Plus-Rennen statt, für das wir wir euch den Mini Cooper S '65 ans Herz legen können. Diesen bekommt ihr ebenfalls schon früh im Spiel für eine Café-Aufgabe geschenkt, ihr müsst also keine Credits für das Auto verbraten.

Allerdings kann es ratsam sein, das Auto vorher noch ein wenig aufzumotzen, um sicherzugehen, dass ihr auf den ersten Platz fahrt. Denn das lohnt sich richtig, denn es winken satte 35.000 Credits. Wenn ihr zudem ein sauber Rennen fahrt, also keine Unfälle oder Rempler baut, gibt es zudem einen 50%-Aufschlag, was euch dann insgesamt 52.500 Credits einbringt. Und das für einen Zeitaufwand von gerade einmal etwas mehr als drei Minuten.

Hier noch einmal die wichtigsten Infos zum "Geld-Rennen" in GT7

Strecke: Goodwood (UK)

Goodwood (UK) Cup: Clubman Cup Plus

Clubman Cup Plus Fahrzeug: Mini Cooper S'65

Mini Cooper S'65 Belohnung: 35.000 Credits (52.500 Credits bei sauberem Rennen)

35.000 Credits (52.500 Credits bei sauberem Rennen) Zeitaufwand: Ca. 3-4 Minuten

Hochgerechnet dürftet ihr mit diesem Rennen also pro Stunde mindestens 420.000 Credits machen, das ist schon eine stattliche Zahl und definitiv mehr als bei normaler Progression über die Karriere.

Gran Turismo 7 ist seit dem 4. März 2022 für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 erhältlich. Das Spiel bietet neben einer umfangreichen Kampagne für Solo-Spieler*innen auch einen Multiplayer-Modus, in dem ihr online gegen andere Fahrer*innen aus der ganzen Welt antreten könnt. Außerdem gibt es auch einen Splitscreen-Modus für zwei Teilnehmende.

Habt ihr auch Tipps, um in GT7 schnell an Credits zu kommen?