Gratis am Wochenende: CoD Vanguard-Alpha, Splitgate und mehr auf PS4, Xbox und Switch spielen

Wie jedes Wochenende gibt es auch heute wieder ein buntes Potpourri an Spielen, die gratis gezockt werden können. Sowohl für Menschen mit einer PS4 oder PS5 als auch für alle, die eine Switch, Xbox One oder eine Xbox Series S/X haben.



Da wäre zum Beispiel die Call of Duty Vanguard-Alpha, die erste richtige Splitgate-Season oder ein neues, ziemlich abgefahrenes Battle Royale mit niedlichen Tieren.

CoD Vanguard startet am Wochenende auf PS4 und PS5 in die Alpha

Verfügbar bis: 29. August um 19 Uhr

29. August um 19 Uhr PS Plus benötigt? Ja

Ja Genre: First Person-Shooter

Gratis auf Xbox One, Xbox Series S/X am Wochenende

Battlefield 5

Verfügbar bis: 29. August

29. August Xbox Live Gold nötig? Ja

Ja Auch im Game Pass Ultimate enthalten? Ja

Ja Genre: First Person-Shooter

Call of Duty kehrt zum Zweiter Weltkrieg-Setting zurück und ihr könnt in die Champion Hill-Alpha reinschnuppern. Nur auf PS4 und PS5 kann der neue Multiplayer-Modus ausprobiert werden. Darin tretet ihr in einer Art Mini-Turnier in 2v2 oder 3v3-Matches gegen andere Spieler*innen an. Mehr dazu findet ihr hier: 1 0 Mehr zum Thema CoD Vanguard: PS5- und PS4-exklusive Alpha für's Wochenende angekündigt

Darum geht's: Battlefield 5 schickt euch ebenfalls in Schlachten des Zweiten Weltkrieges. Der DICE und EA-Shooter stellt das aktuellste Battlefield dar, bis der Nachfolger Battlefield 2042 erscheint. Wie gewohnt könnt ihr Microsofts kostenlose Spieltage am Wochenende nutzen, um den Titel auszuprobieren und erhaltet Rabatt, falls ihr das Spiel kaufen wollt.

Assetto Corsa Competizione

Verfügbar bis: 29. August

29. August Xbox Live Gold nötig? Ja

Ja Auch im Game Pass Ultimate enthalten? Ja

Ja Genre: Autorennspiel

Darum geht's: Assetto Corsa Competizione setzt da an, wo Assetto Corsa 2014 aufgehört hat. Das bedeutet in diesem Fall: Offizielle Rennstrecken, die per Laserscan nachgebildet wurden, lizenzierte Fahrzeuge, Singleplayer-, Karriere- und Multiplayermodus und vor allem viel Realismus. Ihr solltet also keinen Arcade-Racer erwarten.

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Verfügbar bis: 30. August

30. August Xbox Live Gold nötig? Ja

Ja Auch im Game Pass Ultimate enthalten? Ja

Ja Genre: MMORPG

Darum geht's: The Elder Scrolls Online bringt die Welt von Skyrim, Oblivion und Co als Massives Online-Multiplayer-RPG auf die Xbox One, Xbox Series S/X und die PS4 sowie PS5. Dieses Wochenende könnt ihr das Umfangsmonster ausprobieren und sogar schon die Prolog-Quest zu Gates of Oblivion spielen.

Splitgate ist auf PS4, PS5 und Xbox mit Season 0 in die erste richtige Saison gestartet

Verfügbar bis: unbegrenzt

unbegrenzt Xbox Live Gold/PS Plus nötig? Nein

Nein Genre: First Person-Shooter

Darum geht's: Splitgate wurde anfänglich nur von zwei Personen entwickelt und ist eine echte Erfolgsgeschichte. Zunächst fristete der Shooter ein Early Access-Schattendasein auf dem PC, aber seit dem PS4- und Xbox One-Launch erfreut er sich größter Beliebtheit. Der Clou: Arenashooter-Gameplay à la Halo trifft auf Portale, die für echte Abwechslung und frischen Wind im Genre sorgen. Jetzt ist mit Season 0 die erste richtige Season des Free2Play-Titels gestartet.

Super Animal Royale für PS5, Xbox Series S/X, PS4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht

Link zum YouTube-Inhalt

Verfügbar bis: unbegrenzt

unbegrenzt Xbox Live Gold/PS Plus/Nintendo Switch Online nötig? Nein

Nein Genre: 2D-Battle Royale

Darum geht's: Super Animal Royale übersetzt die klassische Battle Royale-Formel in ein zweidimensionales, turbulentes Tier-Chaos. Ihr tretet wie gewohnt gegen andere Spieler*innen an, nur dass es dieses Mal insgesamt 64 niedliche Tiere sind. Die müssen den Safari-Park nach Loot und Waffen durchforsten und sich gegenseitig den Garaus machen, bis nur noch ein Tier übrig ist.

Gratis auf Nintendo Switch ausprobieren: Wario Ware-Demo verfügbar

Verfügbar bis: unbegrenzt

unbegrenzt Nintendo Switch Online nötig? nein

nein Genre: Party-/Minispiel-Sammlung

Darum geht's: WarioWare: Get It Togehter! erscheint erst am 10. September, aber die kostenlose Demo für Nintendo Switch könnt ihr trotzdem jetzt schon herunterladen. Im neuen WarioWare-Titel können bis zu vier Spieler*innen haufenweise wahnwitzige Minispiele absolvieren, wie zum Beispiel Achselhaare zupfen oder aus Mülltüten ausbrechen.

Was findet ihr am spannendsten? Welche Titel probiert ihr dieses Wochenende aus?