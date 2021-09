Gratis am Wochenende: Sport- und Taktik-Highlights für Xbox, Playstation und Switch

Auch in dieser Woche warten wieder eine Handvoll Games auf euch, die ihr am Wochenende kostenlos spielen könnt. Diesmal haben wir drei Titel auf der Xbox für euch, einen beliebten Online-Shooter für die PlayStation und zwei interessante Demos für die Nintendo Switch. Wir sammeln hier alle (temporären) Gratis-Titel für euch.

Gratis für Xbox One und Xbox Series X/S

Madden NFL 22

Verfügbar bis: 12. September 2021

12. September 2021 Xbox Live Gold nötig? Ja

Ja Auch im Game Pass Ultimate enthalten? Nein

Nein Genre: Sportsimulation

Darum geht es: Für Sportfans vermutlich das absolute Highlight in dieser Woche. Der neueste Teil der langjährigen American-Football-Serie bietet wie immer einige Verbesserungen und Optimierungen - allen voran natürlich die Kader- und Ligen-Updates. Wer sich nicht sicher ist, ob Madden NFL 22 die Investition wert ist, kann sich am Wochenende auf dem Feld austoben und sich so selbst ein Bild machen.

Mit EA Play bekommt ihr alle Editionen günstiger. Wenn ihr kein Abo beim Service von EA besitzt, könnt ihr zur MVP-Edition greifen, bei der es für alle einen Rabatt von 25 Prozent gibt.

Blasphemous

Verfügbar bis: 12. September 2021

12. September 2021 Xbox Live Gold nötig? Ja

Ja Auch im Game Pass Ultimate enthalten? Nein

Nein Genre: Action-Plattformer

Darum geht es: Blasphemous ist eines dieser bockschweren Spiele, die der Erfolg von Dark Souls hervorgebracht hat. Allerdings ist der Titel im Gegensatz zum Vorbild ein 2D-Plattformer mit Pixelart-Stil. Das typische Souls-Feeling kommt aber trotzdem gut rüber, wenn ihr euch durch Gegnerscharen metzelt und so immer stärker werdet.

Wem Blasphemous so gut gefällt, dass es in den eigenen Besitz wandern soll, kann das Spiel momentan für rund zehn Euro im Xbox-Store erwerben.

Gratis auf Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 und PS5

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Verfügbar bis: 13. September 2021

13. September 2021 Xbox Live Gold/Playstation Plus nötig? Ja

Ja Auch im Game Pass Ultimate enthalten? Ja

Ja Auch in PS Now enthalten? Ja

Ja Genre: Online-Taktik-Shooter

Darum geht es: Seit Jahren hält sich Tom Clancy's Rainbow Six Siege inzwischen unter den beliebtesten Online-Shootern und das, nachdem der Launch alles andere als glatt verlief. Aber die Entwickler*innen bei Ubisoft haben kontinuierlich an dem Taktik-Shooter gewerkelt. Wer das Spiel trotzdem noch nicht ausprobiert hat, kann das jetzt nachholen, und zwar auf Xbox und PlayStation.

Im Xbox-Store bekommt ihr die Deluxe Edition von Rainbow Six Siege zudem bereits für rund sechs Euro.

Neue Demos für die Nintendo Switch

Sword of the Necromancer

Sword of the Necromancer ist eine Mischung aus Rollenspiel und Rogue-Like. Im Fokus steht das namensgebende Schwert, durch das ihr besiegte Feinde in Verbündete umwandeln könnt. Ziel ist es, tief in einen Dungeon einzudringen und mit Hilfe einer hier versiegelten Macht den Liebhaber der Protagonistin wieder zum Leben zu erwecken.

Sky Racket

Steht ihr auf die klassischen Shoot-em-Ups der 80er und 90er Jahre? Dann seid ihr bei Sky Racket vermutlich genau richtig. Der Titel hat jedoch einen Twist, denn er kombiniert Shoot-em-Ups mit dem Blockbreaker-Genre, zu dem Spiele wie Breakout gehören.

Gratis-Spiele für PS Plus, Xbox Game Pass und mehr

Kostenlos sind die Spiele bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich nicht, denn ihr müsst für den Abo-Service bezahlen. Aber dafür entstehen euch keine Extrakosten. Mit einem Klick auf den jeweiligen Link findet ihr die aktuellen Gratis-Spiele für September.

Was ist dieses Wochenende für euch Spannendes dabei?