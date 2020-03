Gratis-Spiele am Wochenende mit Open World-Hit für PS4, Xbox One & Switch

Das Wochenende naht und wie immer haben wir für euch geschaut, welche Gratis-Spiele ihr die freien Tage über auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch zocken könnt. Wie gewohnt listen wir hier die kostenlosen Spiele für euch auf und stellen darüber hinaus neue Demos und, falls vorhanden, neue Free2Play-Spiele vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Gratis für PS4 und Xbox One

Assassin's Creed Odyssey

Zeitraum : bis zum 22. März

: bis zum 22. März PS Plus /Xbox Live: Ja

Ja Genre: Action-Adventure

Wer noch keinen Fuß in die riesige Open World von Assassin's Creed Odyssey gesetzt hat, der bekommt an diesem Wochenende die Gelegenheit dazu. Spielen könnt ihr nämlich, sofern ihr es schafft, das komplette Spiel.

Darum geht's: Im antiken Griechenland schlüpft ihr wahlweise in die Rolle des männlichen Söldners Alexios oder spielt die weibliche Söldnerin Kassandra, die in eine alternative Version des Peleponnesischen Krieges hineingezogen werden.

Im Vergleich zum Vorgänger Origins beinhaltet Odyssey weit mehr Rollenspiel-Elemente, was sich nicht nur an der Charakter-Gestaltung bemerkbar macht, sondern auch an Dialogoptionen, die es erstmals in der Reihe gibt.

Gratis für Xbox One

Sea of Thieves

Zeitraum: bis zum 22. März

bis zum 22. März Xbox Live: Ja

Ja Genre: Multiplayer-Piratenspiel

Multiplayer-Piratenspiel Crossplay mit PC: Ja

Mit Sea of Thieves könnt ihr am Wochenende eines der mittlerweile beliebtesten Xbox-Exclusives testen, das wir euch hier nochmal kurz vorstellen:

Darum geht's: Als Pirat kämpft und erkundet ihr in der Ego-Perspektive das Festland, sucht Schätze und könnt euch mit Verbündeten zusammenschließen, um auf hoher See gegen andere Crews Schlachten an Bord von Schiffen zu schlagen. Als Bedrohung gibt es neben anderen Spielern auch Skelette und Haie, außerdem kann zum Beispiel ein Kraken als Event auftauchen.

Kann ich auch alleine spielen? Das geht auch. Dann steuert ihr statt der 3-bis-4-Spieler Galeone oder des 3-Spieler-Schiffs, eine kleinere Schaluppe für bis zu zwei Spieler.

Neue Demos für PS4 und Xbox One

Resident Evil 3 Remake

Dauer: Ca. 30-45 Minuten

Ca. 30-45 Minuten Größe: Ca 8GB

Ca 8GB PS Plus/Xbox Live: Ja

Endlich könnt ihr euch selbst einen Eindruck von Resident Evil 3 machen und mit Jill Valentine einen recht frühen Abschnitt des Remakes in Raccoon City erleben.

Gibt es ein Zeitlimit? Im Gegensatz zur Demo des Resident Evil 2-Remakes könnt ihr euch Zeit lassen - natürlich nur, wenn euch der Nemesis nicht auf den Fersen ist, dann solltet ihr lieber die Beine in die Hand nehmen. Habt ihr das Ende erreicht, könnt ihr die Demo auch ganz nach Belieben erneut starten.

Was euch sonst noch in der Demo erwartet, hat Kollege Hannes in seiner News zur Veröffentlichung für euch zusammengefasst:

Weitere PS4-Demo

Disaster Report 4

Neue Demos für die Switch

Für die Switch gibt es in dieser Woche wieder allerhand neue Demos. Darunter auch namhafte Titel wie das Remake von Trials of Mana, den Nachfolger von Secret of Mana, auf das sich JRPG-Fans schon sehr lange freuen. Hier die Liste aller neuen Demos:

Trials of Mana

Lust auf kostenlose PC-Spiele?

Die Kollegen der GameStar führen jeden Freitag in einem umfangreichen Artikel alle Gratis-Spiele für Steam und den Epic Store auf. Auch an diesem Wochenende ist unter anderem mit Watch Dogs, AC Odyssey und The Stanley Parable wieder allerhand dabei.

Gratis-Spiele für eure Abos

"Kostenlos" ist bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich relativ. Für die monatlichen Spiele bezahlt ihr zwar nichts, dafür aber für das Abo. Nichstdestotrotz könnt ihr euch hier die aktuellen Gratis-Spiele anschauen:

Ist für euch dieses Wochenende etwas Spannendes dabei?