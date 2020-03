Xbox Game Pass im März: Das beste Spiel 2020 ist ab sofort dabei

Abonnenten des Xbox Game Pass können sich im März 2020 über einen hochkarätigen Neuzugang freuen: Ori and the Will of the Wisps für Xbox One und den PC ist ab sofort Teil des Lineups. Und das Metroidvania solltet ihr euch unbedingt anschauen: Nicht nur im GamePro-Test begeisterte Ori 2, sondern ist mit einem Metascore von 90 aktuell das beste Spiel des Jahres.

Die Top 3-Konsolen-Spiele des Jahres laut Metacritic sind:

Ori and the Will of the Wisps (Xbox One ) - 90 Dreams (PS4) - 88 Kentucky Route Zero (Xbox One) - 88

Alle Game Pass-Spiele im März 2020:

Darum solltet ihr Ori 2 spielen

Darum geht's: Nach Ori and the Blind Forest ist Ori and the Will of the Wisps jetzt der zweite Teil des Jump&Runs im Metroidvania-Stil, in dem unser Held Ori nun nicht mehr nur den Wald von Nibel, sondern gleich ein ganzes Land retten muss. Wie im Vorgänger auch, schalten wir nach und nach neue Fertigkeiten und Fähigkeiten frei, die uns neue Bereiche der Welt eröffnen.

Die Neuerungen: Neben neuen Physik- und Lichteffekten liefert die Welt um Nibel herum auch neue Impulse im Gameplay. Zum Beispiel mit Nebenaufgaben, die Ori jetzt erledigen kann. Oder einem Waffensystem samt vielseitig einsetzbarem Greifhaken, dass laut den Entwicklern so breit gefächert ist wie beispielsweise die Waffen im aktuellen Diablo. So sollen wir Ori genau an unseren Kampfstil anpassen können.

Darum gefällt uns Ori 2 so gut: "Die Plattforming- und damit verbundenen Erkundungselemente des Spiels sind ausnahmslos grandios gelungen. [...] Dank der enorm präzisen Steuerung gelingen bereits nach kurzer Spielzeit regelrechte Choreografien", schreibt Kollege Tobias Veltin in seinem Test.

Nicht alles ist super: Ori 2 ist ein recht forderndes Spiel und kann deshalb ab und an frustrieren. Zudem leidet das Metroidvania auf der Xbox One und Xbox One X derweil noch an nervigen technischen Problemen, weshalb wir es in unserem Test um fünf Punkte abwerten mussten.

Mehr Infos findet ihr im Test:

Was ist der Xbox Game Pass?

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Spiele-Service für die Xbox One, mit dem ihr Zugriff auf über 200 Titel für Xbox One, Xbox 360 und die Original Xbox habt. Es gibt sowohl eine "normale" Game Pass-Variante als auch den Xbox Game Pass Ultimate, das zusätzlich eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft enthält.