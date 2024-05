Gratis-Items für XDefiant - Wer PS Plus besitzt, kann zwei Skins kostenlos abstauben

Zum Start von XDefiant verschenken Ubisoft und Sony Skins.

Seit gestern können wir in XDefiant als Teil einer Ubisoft-Fraktion um die Vorherrschaft kämpfen. Und wie es für solch einen Free2Play-Shooter üblich ist, warten auch wieder viele Skins auf uns, um unseren Charakter etwas zu individualisieren. Für die müssen wir aber nicht zwangsläufig zum Geldbeutel greifen. Wer auf der PlayStation 5 ein PS Plus-Abo besitzt, kann sich jetzt auch Skins kostenlos sichern.

So sichert ihr euch das Gratis-Skin-Pack mit PS Plus

Die Rede ist vom PS Plus-exklusiven "XDefiant PlayStation Plus Pack", das die folgenden zwei Skins beinhaltet:

Blutrote Iselda

M4A1-Skin „Rot marmoriert“

Wie der Body- und Waffen-Skin in der Kombi aussieht, sehr ihr hier:

Sofern ihr PS Plus besitzt (egal ob Essential, Extra oder Plus), könnt ihr euch das Skin Pack kostenlos holen. Geht dafür folgendermaßen vor:

Geht auf der PS5 in den PlayStation Store Öffnet die XDefiant-Produktseite (über "Suche" oder ihr wählt das Spiel über die Store Startseite, wo es aktuell beworben wird) Navigiert etwas runter zu den Add-ons des Spiels Neben Coin-Paketen und den Founder Packs findet ihr dort auch das PS Plus Pack für 0,00€. Wähl das kostenlose Skin Pack aus und fügt es eurer Bibliothek hinzu.

Ihr könnt euch das Paket auch hier über den Browser im PS Store sichern.

Im Anschluss könnt ihr die Skins in XDefiant auswählen und eure Gegner "rot sehen lassen" – sofern die Server denn stabil laufen. Zum Start der Pre-Season gab es gestern Abend noch einige Verbindungsprobleme, mittlerweile hat sich aber alles etwas beruhigt.

Wie lange ist das PS Plus-Paket kostenlos und verfügbar? Im PS Store gibt es dazu keine Angaben. Um sicher zu gehen, solltet ihr es euch also zeitnah sichern.

Noch mehr Skins gibt's über Twitch ganz ohne PS Plus

Solltet ihr kein PS Plus-Abo besitzen oder noch mehr kostenlose Skins abstauben wollen, könnt ihr das über Twitch Drops tun. In den nächsten sechs Wochen könnt ihr nach und nach Waffen-Skins freischalten, indem ihr teilnehmenden Streamer*innen beim XDefiant spielen zuschaut.

Mehr Informationen zu den Twitch Drops findet ihr hier auf der offiziellen Webseite von XDefiant.

Über den ersten Battle Pass bekommt ihr aktuell übrigens auch eine neue Waffe geschenkt:

1:24 XDefiant: Erster Battle Pass schenkt euch direkt eine neue Waffe

XDefiant ist ein flotter Call of Duty-Konkurrent von Ubisoft, der auf PS5, Xbox Series X/S und PC kostenlos gespielt werden kann. In dem Shooter wählen wir unseren Charakter vor und während der Matches aus fünf "Klassen", die an Fraktionen aus Ubisoft-Spielen angelehnt sind. In typischen Modi wie Vorherschafft schießen wir uns dann auf diversen Maps die Kugeln nur so um die Ohren.