Gratis-Spiele vom 21.-23. Februar für PS4, Xbox One & Switch

Auch an diesem Wochenende dürft ihr mal wieder ohne auch nur einen Cent ausgeben zu müssen, Spiele auf eurer PS4, Xbox One und Nintendo Switch zocken. Wie gewohnt listen wir hier die kostenlosen Spiele für euch auf und stellen darüber hinaus neue Demos und Free2Play-Spiele vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Gratis für die Xbox One

Valkyria Chronicles 4

Zeitraum: bis zum 23. Februar

bis zum 23. Februar Plattform: Xbox One

Xbox One Genre: Strategie

Strategie Ihr könnt das Spiel für Xbox One hier herunterladen

Um was geht's? Im Zentrum von Valkyria Chronicles 4 stehen die fordernden Rundenstrategie-Kämpfe. Das sogenannte BliTZ-System ist eine Mischung aus Rundenstrategie, Rollenspiel und Third Person-Shooter. Die Handlung des vierten Teils spielt zeitgleich mit dem ursprünglichen VC, allerdings folgen wir dieses Mal der Truppe E der Förderation, die gegen die imperialen Streitmächte in den Kampf zieht.

Für wen es sich lohnt: Allein durch den einzigartigen Wasserfarben-Anime-Stil ist Valkyria Chronicles 4 schon einmal ein Blick wert. Dazu gesellen sich abwechslungsreiche Rundenstrategie und eine menschliche Geschichte mit Anti-Kriegs-Botschaft.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Zeitraum: bis zum 23. Februar

bis zum 23. Februar Plattform: Xbox One

Xbox One Genre: Action

Action Ihr könnt das Spiel für Xbox One hier herunterladen

Um was geht's? Naruto to Boruto: Shinobi Striker ist ein Online-Multiplayer-Spiel auf Basis der beliebten Manga-Reihe, in dem man in 4-vs-4-Kämpfen antritt. Dabei kann man einen eigenen Charakter erstellen. Die Story setzt an, als Naruto zum 7. Hokage geworden ist.

Für wen es sich lohnt: Ihr seid auf der Suche nach einer kurzen Actionsause mit der Naruto-Lizenz, dann seid ihr hier richtig. Dem kurzweiligen und schnellen Mehrspieler-Klopper fehlt es aber letztlich ein wenig an Substanz.

Shining Resonance Refrain

Zeitraum: bis zum 23. Februar

bis zum 23. Februar Plattform: Xbox One

Xbox One Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Ihr könnt das Spiel für Xbox One hier herunterladen

Um was geht's? Shining Resonance erschien bereits 2014 in Japan und erst 2018 folgte die überarbeitete Fassung mit dem Zusatz Refrain auch international. Darin erkunden Spieler eine Fantasy-Welt in der Rolle der jungen Kämpferin Yuma Ilvern, die den Geist eines mächtigen Drachen in sich trägt. Im Laufe des Spiels trifft sie auf weitere Figuren, mit denen sich eine Party bilden lässt.

Gratis im Epic Store:

Assassin's Creed Syndicate gibt's jetzt für lau.

Gratis für die Switch

Warface

Zeitraum: ab sofort

ab sofort Plattformen : PS4, Xbox One, Switch, Xbox 360 PC

: PS4, Xbox One, Switch, Xbox 360 PC Genre : Militär-Shooter

: Militär-Shooter Ihr könnt das Spiel für Switch hier herunterladen

Urspünglich wurde Warface 2013 für den PC entwickelt und fand über die Jahre hinweg seinen Weg unter anderem auf die PS4 und die Xbox One.

Um was geht's? Der kostenlose Militär-Shooter ist in der nahen Zukunft (2023) angesiedelt. Das Spiel bietet sowohl storygetriebene (Koop-)Missionen gegen KI-Gegner als auch einen klassischen Multiplayer-Modus mit fünf Klassen (Sniper, Assault, Tank, Engineer und Medic) für bis zu 32 Spieler.

Das Besondere: Eine spielerische Besonderheit sind spezielle Koop-Mechanismen. So könnt ihr andere Spieler per Räuberleiter Zugang zu höheren Ebenen verschaffen. Darüber hinaus gibt es über 200 individuell anpassbare Waffen, die ihr auf den über 50 PvP-Karten nutzen könnt.

Welche PvP-Modi gibt es? Insgesamt stehen euch fünf Modi zur Verfügung: Free For All, Team Deathmatch, Plant the Bomb, Storm und Blitz.

Neue Demo für die PS4

Langrisser I & II

- hier herunterladen

Neue Demos für die Switch

Gratis-Spiele für eure Abos im Februar 2020

"Kostenlos" ist bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich relativ. Für die monatlichen Spiele bezahlt ihr zwar nichts, dafür aber für das Abo. Nichstdestotrotz könnt ihr euch hier die aktuellen Gratis-Spiele anschauen:

Kostenlose Spiele bei EA Access

Seid ihr als Xbox One- oder PS4-Besitzer Mitglied beim kostenpflichtigen Service EA Access, habt ihr Zugriff auf eine Reihe älterer Spiele des Publishers, die ihr euch kostenlos herunterladen könnt. Darunter:

