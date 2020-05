Gratis-Spiele am Wochenende mit GTA 5 und Fallout 76

Das Wochenende naht und wie immer haben wir für euch geschaut, welche Gratis-Spiele ihr die freien Tage über auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch zocken könnt. Wie gewohnt listen wir hier die kostenlosen Spiele für euch auf und stellen darüber hinaus neue Demos und - wenn vorhanden - neue Free2Play-Spiele vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Gratis für PS4 und Xbox One

Fallout 76

Zeitraum: bis zum 18. Mai

bis zum 18. Mai PS Plus/Xbox Live: ja

ja Genre: Rollenspiel

Seit Veröffentlichung des Wastelanders-Updates im April 2020 hat sich in Fallout 76 so einiges getan. Wollt ihr dem Spiel nach dem holprigen Start noch eine Chance geben, habt ihr über das Wochenende die Möglichkeit dazu.

Die Neuerungen im Wastelanders-Update:

menschliche NPCs samt Dialogsystem

neue Hauptquest-Reihe (ca. 15 Stunden)

NPC-Begleiter mit eigenen Quests

2 Fraktionen (Siedler & Raider)

neue Events & Daily Quests

neue Waffen und Gegner

46 0 Mehr zum Thema Fallout 76 Wastelanders im Test: Ein viel besseres Spiel!

Gratis für Xbox One

Terraria

Zeitraum: bis zum 17. Mai

bis zum 17. Mai Xbox Live: ja

ja Genre: Sandbox

Um was geht's? Inspiriert von Minecraft buddelt und baut ihr euch in Terraria durch eine Block-Landschaft, allerdings in 2D-Grafik auf dem Niveau der frühen 90er-Jahre. Das freie Erkunden der riesigen Spielwelt, das Basteln immer mächtigerer Gegenstände aus Rohstoffen und die flotten Actionkämpfe entfalten dabei schnell Suchtpotenzial. Noch mehr Spaß macht Terraria übrigens im Multiplayer mit bis zu acht Spielern.

Castle Crashers Remastered

Zeitraum: bis zum 17. Mai

bis zum 17. Mai Xbox Live: ja

ja Genre: Koop-Action

Um was geht's? In der Neuauflage des Mehrspieler-Hits Castle Crashers ziehen wir mit bis zu vier Rittern gemeinsam in den Kampf, um die Prinzessinnen zu retten. Dabei kämpfen wir uns mit 25 verschiedenen Helden und 40 unterschiedlichen Waffen durch witzig animierte Comic-Welten voller Gegner-Horden. Eine kompetitive Komponente gibt es ebenfalls.

Neue Demos für PS4

LEGO Der Hobbit

hier herunterladen

Neue Demos für Nintendo Switch

Super Mega Baseball 3

hier herunterladen



Kostenlose PC-Spiele

Die Kollegen der GameStar führen jeden Freitag in einem umfangreichen Artikel alle Gratis-Spiele für Steam und den Epic Game Store auf. In dieser Woche könnt ihr sogar GTA 5 kostenlos abstauben. Wollt ihr wissen, was es sonst noch gibt, hier der Link:

0 0 Mehr zum Thema Bei Steam & Epic gibt's aktuell 10 PC-Spiele kostenlos: Was lohnt sich?

Gratis-Spiele für PS Plus, Xbox Game Pass & mehr

"Kostenlos" ist bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich relativ. Für die monatlichen Spiele bezahlt ihr zwar nichts, dafür aber für das Abo. Nichstdestotrotz könnt ihr euch hier die aktuellen Gratis-Spiele anschauen:

Kostenlose Spiele bei EA Access

Seid ihr als Xbox One- oder PS4-Besitzer Mitglied beim kostenpflichtigen Service EA Access, habt ihr Zugriff auf eine ganze Reihe von Spielen des Publishers, die ihr euch kostenlos herunterladen könnt. Darunter:

Ist für euch dieses Wochenende etwas Spannendes dabei?