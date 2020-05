Gratis-Spiele am Wochenende für PS4, Xbox One & Switch

Das Wochenende naht und wie immer haben wir für euch geschaut, welche Gratis-Spiele ihr die freien Tage über auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch zocken könnt. Wie gewohnt listen wir hier die kostenlosen Spiele auf und stellen darüber hinaus neue Demos und - wenn vorhanden - neue Free2Play-Spiele vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Gratis für Xbox One

Hunt: Showdown

Zeitraum: bis Sonntag, 31. Mai

bis Sonntag, 31. Mai Xbox Live: Ja

Ja Genre: Multiplayer-Shooter

Darum geht's: In Hunt: Showdown werden PvE- und PvP-Kämpfe miteinander kombiniert. Dabei ziehen mehrere Teams aus jeweils zwei Spielern los, um einen Dämonen zu finden, der wiederum neue Ausrüstung und Fähigkeiten bringt.

Das Problem ist nur, dass euch auch andere düstere Wesen und eure Gegenspieler das Leben erschweren wollen. Und erwischen sie euch, verliert ihr all eure Habe. Hunt basiert nämlich auf einem Permadeath-System.

Jump Force

Zeitraum: bis Sonntag, 31. Mai

bis Sonntag, 31. Mai Xbox Live: Ja

Ja Genre: Beat´em Up

Darum geht's: Jump Force ist ein Kampfspiel, das verschiedene Anime-Universen wie Dragon Ball, Naruto oder One Piece miteinander vermischt. So könnt ihr euch beispielsweise mit Son Goku oder Monkey D. Ruffy virtuell prügeln.

Die Steuerung ist im Vergleich zu anderen Beat´em Ups eher simpel gehalten. Starke Attacken, die ihr durch Kombos aktiviert, löst ihr bereits mit zwei Tasten aus.

Stellaris

Zeitraum: bis Sonntag, 31. Mai

bis Sonntag, 31. Mai Xbox Live: Ja

Ja Genre: Strategie

Darum geht's: Mit dem Strategie-Spiel Stellaris wagt sich Entwickler Paradox Interactive erstmals ins Weltall vor. Hier heißt es Erkunden, Expandieren, Ausbeuten und Auslöschen.

Galaxien und Sternensysteme werden prozedural generiert, bis zu 1000 Systeme sind maximal pro Partie möglich. Alienrassen erstellt ihr über einen umfangreichen Editor. Neben äußeren Merkmalen trefft ihr auch die Wahl der Regierungsform und die kulturelle Einstellung eurer Truppe.

Gratis für PS4

Call of Duty: WW2

Zeitraum: bis Anfang Juli

bis Anfang Juli PS Plus: Ja

Ja Genre: Ego-Shooter

Bereits in dieser Woche wurde mit Call of Duty: WW2 das erste Gratis-Game für PS Plus-Abonnenten im Juni 2020 freigeschaltet. Bis Anfang Juli könnt ihr euch den Shooter herunterladen.

Darum geht's: Mit CoD: WW2 kehrt die Shooter-Reihe zu ihren Wurzeln zurück. Es geht wieder in die großen Schlachten des Zweiten Weltkriegs. Als US-amerikanischer Soldat Red Daniels landen wir in der Normandie und kämpfen uns dabei bis nach Deutschland vor. Historische Schauplätze wie die Brücke von Remagen oder sogar das KZ-Außenlager Berga spielen in der Kampagne eine Rolle.

Neben der Singleplayer-Kampagne gibt es natürlich auch noch den Multiplayer-Modus, der die Spieler in Allierte und Achsenmächte aufteilt. Anders als bei früheren Create-a-Class-Systemen setzt WWII auf frei wählbare Divisionen, die im Grunde vorgefertigten Klassen entsprechen. Ebenfalls enthalten ist der Zombie-Modus, der euch mit einer eigenen Storyline im Koop gegen faschistische Untote kämpfen lässt.

Kostenlose PC-Spiele

Die Kollegen der GameStar führen jeden Freitag in einem umfangreichen Artikel alle Gratis-Spiele für Steam und den Epic Game Store auf. In dieser Woche könnt ihr sogar die Borderlands Handsome-Collection kostenlos abstauben. Wollt ihr wissen, was es sonst noch gibt, hier geht's zum Artikel:

Neue Demos für die PS4

Marvel's Iron Man VR

hier herunterladen LEGO Der Hobbit

Neue Demos für Nintendo Switch

Gratis-Spiele für PS Plus, Xbox Game Pass & mehr

"Kostenlos" ist bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich relativ. Für die monatlichen Spiele bezahlt ihr zwar nichts, dafür aber für das Abo. Nichstdestotrotz könnt ihr euch hier die aktuellen Gratis-Spiele anschauen:

Und im Juni? Bereits jetzt wissen wir, welche Gratis-Games für PS Plus und Games With Gold uns im kommenden Monat erwarten:

Kostenlose Spiele bei EA Access

Seid ihr als Xbox One- oder PS4-Besitzer Mitglied beim kostenpflichtigen Service EA Access, habt ihr Zugriff auf eine ganze Reihe von Spielen des Publishers, die ihr euch kostenlos herunterladen könnt. Darunter:

Ist für euch dieses Wochenende etwas Spannendes dabei?