Gratis am Wochenende: Kostenlose Spiele für PS4, Xbox One & Switch

Ein langes Wochenende steht bevor und deshalb gibt es dieses Mal schon am Donnerstag unseren Blick auf die aktuell kostenlosen Spiele. Wir zeigen euch, welche Titel ihr für PS4, Xbox One und Switch in dieser Woche gratis spielen könnt.

Gratis für PS4 & Xbox One

Pac-Man Championship Edition 2

Zeitraum: bis zum 10. Mai

bis zum 10. Mai PS Plus & Xbox Live: nein

nein Genre: Arcade-Action

So spielt es sich: Im Spiel müsst ihr euch als gefräßiger Pac-Man durch Labyrinthe mampfen, während ihr gleichzeitig von Gespenstern verfolgt werdet, die ihr nicht berühren dürft. Dabei sammelt ihr Punkte und katapultiert euren Highscore in die Höhe.

Im Gegensatz zum Original-Pac-Man spielt sich die Championship Edition aber etwas rasanter und kommt mit schickem 3D-Look und knalligen Effekten. Zudem bietet das Spiel mit Zeitangriff und Abenteuer zwei neue Modi. Im letzteren nehmt ihr es sogar mit fiesen Bossgegnern auf.

Pac-Man Championship Edition 2 wurde letzte Woche überraschend für alle Spieler kostenlos zur Verfügung gestellt. Mehr lest ihr hier:

Gratis für Xbox One

Yakuza 0

Zeitraum: bis zum 4. Mai

bis zum 4. Mai Xbox Live: ja

ja Genre: Arcade-Action

Arcade-Action Auch im Game Pass enthalten: ja

Um was geht's: Im Japan der 80er-Jahre erlebt ihr den Ursprung der bekannten Yakuza-Reihe. Ihr spielt abwechselnd als Kazuma Kiryu und Goro Majima. Als Setting für die dramatische Story rund um Ehre und Loyalität sind die prunkigen Untergrundwelten von Tokyo und Osaka.

Als Prequel könnt ihr Yakuza 0 ohne Vorkenntnisse spielen und es ist der beste Einstieg in die Reihe.

Kingdom Come Deliverance

Zeitraum: bis zum 4. Mai

bis zum 4. Mai Xbox Live: ja

ja Genre: Arcade-Action

Arcade-Action Auch im Game Pass enthalten: ja

Um was geht's: In dem Open-World-Rollenspiel erlebt ihr die Geschichte des Schmiedesohns Henry, der 1403 in die politischen Zwistigkeiten Böhmens verwickelt wird. Dabei handelt es sich nicht um ein Fantasy-Spiel sondern eine möglichst realistische Abbildung des Mittelalters. Durch offene Skill-Systeme könnt ihr frei entscheiden, wie ihr die Geschichte im Spiel angeht.

Die Geschichte wird auch nicht linear erzählt und viele Quests bieten mehrere Lösungsmöglichkeiten an, um dem Spieler möglichst viel Freiheit zu geben.

Mafia 3

Zeitraum: bis zum 4. Mai

bis zum 4. Mai Xbox Live: ja

ja Genre: Action

Action Auch im Game Pass enthalten: nein

Um was geht's: In Mafia 3 schlüpft ihr in die Rolle von Lincoln Clay, der im Jahre 1968 als Teil einer Gang in einer an New Orleans angelehnten Stadt die Unterwelt aufmischt. Das Spiel nimmt im Laufe der Geschichte viele wichtige Themen, wie die damalige Rassentrennung zwischen Schwarzen und Weißen sowie dem Vietnamkrieg auf.

Weitere kostenlose Spiele für Xbox One

Sonic Mania (bis zum 4. Mai)

Gratis für PS4

Hitman: Die komplette erste Staffel

Aus dem Nichts hat iO Interactive für dieses Wochenende die erste Staffel von Hitman komplett kostenlos für die PS4 bereit gestellt. Das Besondere daran ist, dass ihr das Spiel auch ohne PS Plus sogar in Deutschland einlösen könnt, obwohl es ab 18 freigegeben ist.

Mehr Infos dazu gibt es hier:

Gratis-Games für PS4 durch #PlayatHome

Auch in dieser Woche könnt ihr weiterhin mit der #PlayatHome-Aktion Journey und Knack 2 spielen. Für beide Titel ist es nicht nötig, PS Plus oder ähnliche Mitgliedschaften zu besitzen. Sie stehen noch bis zum 6. Mai zum Download bereit und habt ihr sie einmal in der Bibliothek, werdet ihr sie auch darüber hinaus nutzen können.

Für alle Accounts außerhalb von Deutschland und China gibt es anstelle von Knack 2 übrigens Uncharted: The Nathan Drake Collection.

Die kostenlosen Spiele der #PlayatHome-Aktion stellen wir euch hier näher vor:

Neue Demo auf der Switch

Splatoon 2 Spezial-Demo 2020

Zeitraum: bis zum 6. Mai, 15:59 Uhr

bis zum 6. Mai, 15:59 Uhr Nintendo Switch Online: ja für Online-Funktionen der Demo

ja für Online-Funktionen der Demo Genre: Action

Mit der Spezial-Demo könnt ihr in die Mehrspieler-Modi von Splatoon 2 schauen. Deshalb braucht ihr auch Nintendo Switch Online für die Demo. Aber sobald ihr sie heruntergeladen habt, könnt ihr eine siebentägige Testversion starten, unabhängig davon, ob ihr sie schon einmal genutzt habt. Mehr dazu findet ihr hier:

Das erwartet euch in der Demo: In der Rolle von bunten Kindern, die sich in Tintenfische verwandeln können, müsst ihr euch auf unterschiedlichen Karten und Modi bekriegen. Dafür habt ihr aber keine normalen Schusswaffen sondern Knarren gefüllt mit Farbe zur Hand. Das Ziel im Hauptmodus ist dabei nicht das Abschießen der Gegner sondern möglich viel der Umgebung in der Farbe des eigenen Teams mit Farbe zu bedecken.

Im Laufzeit der Demo findet auch ein neues Splatfest-Event statt. In diesem müsst ihr euch zu Beginn für ein Team anschließen und spielt dann Punkte für eure Entscheidung. Die Frage ist dieses Mal Ketchup oder Mayonnaise. Am Ende bekommt ihr je nach Ausgang spezielle Ausrüstungsgegenstände. Zudem könnt ihr auch den PvE-Koop-Modus Salmon Run ausprobieren.

Gratis-Spiele für PS Plus, Xbox Game Pass und mehr

"Kostenlos" ist bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich relativ. Für die monatlichen Spiele bezahlt ihr zwar nichts, dafür aber für das Abo. Nichstdestotrotz könnt ihr euch hier die aktuellen Gratis-Spiele anschauen:

Kostenlose Spiele bei EA Access

Seid ihr als Xbox One- oder PS4-Besitzer Mitglied beim kostenpflichtigen Service EA Access, habt ihr Zugriff auf eine Reihe älterer Spiele des Publishers, die ihr euch kostenlos herunterladen könnt. Darunter:

Ist für euch dieses Wochenende etwas Spannendes dabei?