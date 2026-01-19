  • Anzeige

Großer MediaMarkt-Sale gestartet: Das sind die 10 besten Angebote!

MediaMarkt hat gerade einen neuen Sale gestartet, durch den ihr hunderte Technik-Angebote günstig abstauben könnt, vom OLED-Fernseher bis zum Samsung Galaxy Handy!

GamePro Deals
19.01.2026 | 12:07 Uhr


zum Shop

Der neue MediaMarkt-Sale bietet eine bunte Mischung von Technik-Angeboten aus den verschiedensten Bereichen. Der neue MediaMarkt-Sale bietet eine bunte Mischung von Technik-Angeboten aus den verschiedensten Bereichen.

MediaMarkt hat gerade einen großen Sale gestartet, durch den ihr die verschiedensten Technik-Deals günstig abstauben könnt, von OLED 4K-Fernseher über Samsung Galaxy Handys, Soundbars und Kameras bis hin zu E-Scootern. Wir haben euch in diesem Artikel zehn der Top-Angebote herausgesucht. Wer lieber selbst die Deals durchstöbern möchte, findet den Sale hier:

Neuer MediaMarkt-Sale gestartet: alle Angebote im Überblick

Die Aktion läuft noch bis zum 3. Februar, aber die besten Angebote könnten natürlich schon früher ausverkauft sein. Deshalb solltet ihr besser nicht bis zum letzten Tag warten.

OLED-Fernseher, Samsung-Handys & mehr: 10 Top-Angebote des MediaMarkt-Sales

Der Philips OLED810 4K-Fernseher sorgt nicht nur für atmosphärische Beleuchtung, er bietet auch eine hohe Bildqualität und ist sehr gut fürs Gaming geeignet. Der Philips OLED810 4K-Fernseher sorgt nicht nur für atmosphärische Beleuchtung, er bietet auch eine hohe Bildqualität und ist sehr gut fürs Gaming geeignet.

Die Angebote sind eine bunte Mischung aus den verschiedensten Kategorien, besonders attraktive Deals findet ihr diesmal allerdings unter den 4K-Fernsehern. Hier gibt es etwa OLED-TVs günstiger, mit Rabatten von 50 Prozent oder mehr. Die Modelle stammen von LG und Philips, wobei letztere über das sogenannte Ambilight-Feature verfügen, welches die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet und so für eine besondere Atmosphäre im Raum sorgt.

Hier unsere Liste mit den 10 Highlights des Sales, die Rabattangaben beziehen sich dabei stets auf den von MediaMarkt angegebenen UVP:

Unter den Handy-Angeboten ist das oben verlinkte Samsung Galaxy A56 zwar unserer Meinung nach das Highlight, es gibt aber auch noch andere Smartphones günstiger, darunter beispielsweise das Google Pixel 9A. Außerdem findet ihr in dem MediaMarkt-Sale auch noch einige spannende Fitness-Deals, die wir hier nicht alle einzeln aufgeführt haben. Neben dem oben aufgeführten Fitness Tracker könnt ihr unter anderem auch Laufbänder günstig abstauben.

Großer MediaMarkt-Sale: Jetzt hunderte Angebote abstauben!

Richtige Gaming-Deals sind diesmal übrigens nicht dabei, wenn man von Hardware wie Gaming-Monitoren und -Laptops absieht. Das ist zwar schade, könnte aber auch bedeuten, dass MediaMarkt sich die Angebote aus diesem Bereich für eine separate Aktion in nicht allzu weit entfernter Zukunft aufspart.

Weitere aktuelle Angebote:
Passend zum ???-Kinofilm: Puzzle-Games gibt's auch von der LEGO-Konkurrenz
von Benjamin Wlodek
PS5-Konsole jetzt im MediaMarkt-Sale: Nur bis morgen 150€ sparen!
von GamePro Deals
Bildschönes Fantasy-RPG: Switch-Spiel mit 85 Punkten im Test ist jetzt günstig!
von GamePro Deals
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor einer Stunde

Großer MediaMarkt-Sale gestartet: Das sind die 10 besten Angebote!

vor 6 Stunden

Passend zum ???-Kinofilm: Puzzle-Games gibt's auch von der LEGO-Konkurrenz

vor einem Tag

PS5-Konsole jetzt im MediaMarkt-Sale: Nur bis morgen 150€ sparen!

vor einem Tag

Bildschönes Fantasy-RPG: Switch-Spiel mit 85 Punkten im Test ist jetzt günstig!

vor einem Tag

Dieser E-Reader macht alles anders und ist deswegen so spannend
mehr anzeigen