Großer MediaMarkt-Sale gestartet: Das sind die 10 besten Angebote!

Der neue MediaMarkt-Sale bietet eine bunte Mischung von Technik-Angeboten aus den verschiedensten Bereichen.

MediaMarkt hat gerade einen großen Sale gestartet, durch den ihr die verschiedensten Technik-Deals günstig abstauben könnt, von OLED 4K-Fernseher über Samsung Galaxy Handys, Soundbars und Kameras bis hin zu E-Scootern. Wir haben euch in diesem Artikel zehn der Top-Angebote herausgesucht. Wer lieber selbst die Deals durchstöbern möchte, findet den Sale hier:

Die Aktion läuft noch bis zum 3. Februar, aber die besten Angebote könnten natürlich schon früher ausverkauft sein. Deshalb solltet ihr besser nicht bis zum letzten Tag warten.

OLED-Fernseher, Samsung-Handys & mehr: 10 Top-Angebote des MediaMarkt-Sales

Der Philips OLED810 4K-Fernseher sorgt nicht nur für atmosphärische Beleuchtung, er bietet auch eine hohe Bildqualität und ist sehr gut fürs Gaming geeignet.

Die Angebote sind eine bunte Mischung aus den verschiedensten Kategorien, besonders attraktive Deals findet ihr diesmal allerdings unter den 4K-Fernsehern. Hier gibt es etwa OLED-TVs günstiger, mit Rabatten von 50 Prozent oder mehr. Die Modelle stammen von LG und Philips, wobei letztere über das sogenannte Ambilight-Feature verfügen, welches die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet und so für eine besondere Atmosphäre im Raum sorgt.

Hier unsere Liste mit den 10 Highlights des Sales, die Rabattangaben beziehen sich dabei stets auf den von MediaMarkt angegebenen UVP:

Unter den Handy-Angeboten ist das oben verlinkte Samsung Galaxy A56 zwar unserer Meinung nach das Highlight, es gibt aber auch noch andere Smartphones günstiger, darunter beispielsweise das Google Pixel 9A. Außerdem findet ihr in dem MediaMarkt-Sale auch noch einige spannende Fitness-Deals, die wir hier nicht alle einzeln aufgeführt haben. Neben dem oben aufgeführten Fitness Tracker könnt ihr unter anderem auch Laufbänder günstig abstauben.

Richtige Gaming-Deals sind diesmal übrigens nicht dabei, wenn man von Hardware wie Gaming-Monitoren und -Laptops absieht. Das ist zwar schade, könnte aber auch bedeuten, dass MediaMarkt sich die Angebote aus diesem Bereich für eine separate Aktion in nicht allzu weit entfernter Zukunft aufspart.