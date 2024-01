Mindestens 3 AAA-Exclusives in 2024: Die Xbox-Maschine kommt endlich ins Rollen

Lichtblick am Horizont? Die Developer Direct macht Tobi Hoffnung für 2024.

Wie schon im letzten Jahr zeigte Microsoft auch 2024 direkt zu Beginn des Jahres in einer Developer Direct Einblicke und neue Spielszenen zu kommenden großen Exklusivspielen für die Xbox. Dabei waren unter anderem das schon ewig angekündigte Hellblade 2, das nun endlich einen Release-Termin hat und der erste richtige Blick auf das neue Indiana Jones-Spiel von MachineGames.

Ich fand es eine gelungene Show, sie war interessant und kurzweilig. Natürlich: Es gibt keine Garantie, dass alle gezeigten Spiele auch tatsächliche Knaller werden – Avowed beispielsweise empfand ich als recht generisch. Abgekoppelt von der Qualitätsfrage hatte ich direkt nach der Developer Direct aber ein Gefühl, das ich in dieser Xbox-Generation definitiv noch nicht hatte.

Tobias Veltin Nachdem er zunächst Microsofts Einstieg in die Konsolenwelt kritisch beäugt hatte, verliebte sich Tobi dank Spielen wie Halo sehr schnell in den schwarzen Klotz von Microsoft und verfolgte den Konsolenwerdegang des Unternehmens danach besonders genau. In dieser Generation hakt es trotz potenter Hardware nach wie vor auf der Software-Seite – was sich aber in absehbarer Zeit ändern könnte.

Schon drei große Zwischenziele auf der Xbox-Roadmap 2024

Ich spürte nämlich, dass die Xbox-Spiele-Maschinerie noch in diesem Jahr endlich so richtig ins Rollen kommen könnte. Schließlich sollen alle gezeigten großen Titel noch in diesem Jahr erscheinen. Hellblade 2 im Mai, Avowed im Herbst (möglicherweise September) und Indiana Jones irgendwann 2024, ich rechne hier mit einem Release gegen Ende des Jahres. Alle starten natürlich auch direkt im Game Pass.

Es kann selbstverständlich noch Verschiebungen geben, aber auf der groben Xbox-Roadmap 2024 stehen schon zu diesem frühen Zeitpunkt drei große Titel. Und das kommt wiederum sehr nahe an das ran, was Microsoft schon 2019 für die damals noch nicht erhältliche neue Konsolengeneration plante.

Damals wurde das Ziel ausgegeben, langfristig in jedem Quartal ein AAA-Spiel aus den eigenen Studios zu veröffentlichen. Unter anderem die Corona-Pandemie machte diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung, aber auch danach war nicht unbedingt absehbar, dass dieses Ziel erreicht werden könnte.

Nach dem in Sachen Exclusives ziemlich mageren 2022 und dem bereits deutlich besseren 2023 könnte es in diesem Jahr endlich so weit sein, auch wenn natürlich genau genommen noch einer dieser Titel für das erste Quartal fehlt.

3:06 Indiana Jones-Spiel für Xbox wird First-Person und macht in ersten Gameplay-Szenen Lust auf mehr

Das war ganz sicher noch nicht alles

Ich bin dennoch guter Dinge. Denn: Microsoft hat sein komplettes Pulver mit Sicherheit noch nicht verschossen. Mitte 2024 rechne ich fest mit einem großen Showcase, auf dem wir dann hoffentlich viele weitere große Titel aus den hauseigenen Studios wiedersehen werden.

Denn an denen wird ja nach wie vor gearbeitet, etwa Fable, Everwild oder Perfect Dark, um nur drei davon zu nennen – auch wenn genau die ganz offenkundig keine leichte Entwicklung durchmachen.

Und ein paar Überraschungen und Neuankündigungen dürften wir dort sicherlich auch zu sehen bekommen. Die Chancen stehen also zumindest nicht schlecht, dass Microsoft auch 2025 in dem angesprochenen Quartals-Turnus weitermachen kann.

Spekulationen über diese entferntere Zukunft lohnen sich zu diesem Zeitpunkt freilich noch nicht, unser ganzes Interesse sollte dem vor uns liegenden Jahr gelten. Und hier hat die Developer Direct meiner Meinung nach bewiesen, dass Microsoft eine mehr als solide Grundlage hat, auf der hoffentlich noch aufgebaut wird. Im Juni 2023 hieß es von Microsoft noch: "2024 kommt die Xbox in Schwung". Man scheint den Worten nun auch Taten folgen zu lassen.

Und jetzt bin ich auf eure Meinungen gespannt: Seid ihr mit dem zufrieden, was Microsoft bislang für das Jahr 2024 plant? Und glaubt ihr, dass das avisierte "Ein-AAA-Spiel-pro-Quartal" auch konsistent erreicht werden kann?