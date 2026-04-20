Läuft gerade In Echoes of Aincrad schnetzelt ihr euch durch eine fliegende Festung, um zu überleben
In Echoes of Aincrad schnetzelt ihr euch durch eine fliegende Festung, um zu überleben

11 Aufrufe

In Echoes of Aincrad schnetzelt ihr euch durch eine fliegende Festung, um zu überleben

Myki Trieu
20.04.2026 | 19:17 Uhr

Im neuesten Gameplay-Trailer zum kommenden Action-JRPG Sword Art Online: Echoes of Aincrad zeigt Bandai Namco, welche epischen Echtzeit-Kämpfe und Bossfights auf Fans warten. Darunter wird auch eine große Anzahl von unterschiedlichen Gegnertypen gezeigt – sowohl tierische Feinde als auch einige mechanische Bosse, die Spieler*innen besiegen müssen.

In Echoes of Aincrad schlüpft ihr in die Rolle eines selbsterstellten Spieleravatars, der genau wie Kirito und andere bekannte Charakter aus dem Sword Art Online-Anime im viralen VR-MMORPG feststecken und sich nicht mehr ausloggen können. Die Handlung von Echoes of Aincrad findet paralell zu den Ereignissen der ersten Hälfte von Sword Art Online statt, in der der Spieleravatar an der Seite anderer Figuren die 100 Ebenen der fliegenden Festung in Aincrad bestreiten muss, um zu überleben und dem digitalen Albtraum zu entkommen.

Echoes of Aincrad erscheint am 10. Juli 2026 auf Playstation 5, Xbox Series S/X und PC (Steam).

 
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
In Echoes of Aincrad schnetzelt ihr euch durch eine fliegende Festung, um zu überleben Video starten   1:33

vor 55 Minuten

In Echoes of Aincrad schnetzelt ihr euch durch eine fliegende Festung, um zu überleben
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.608 Videos

Zum Kanal
Sword Art Online: Echoes of Aincrad

Sword Art Online: Echoes of Aincrad

Genre: Rollenspiel

Release: 10.07.2031 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Windrose im Test: Ein Piraten-Hit kapert Steam Video starten   17:29

vor 2 Tagen

Windrose im Test: Ein Piraten-Hit kapert Steam
Dragon Ball: Sparking! Zero bekommt einen gigantischen DLC mit über 30 weiteren spielbaren Figuren und einem neuen Modus Video starten   3:27

vor 2 Stunden

Dragon Ball: Sparking! Zero bekommt einen gigantischen DLC mit über 30 weiteren spielbaren Figuren und einem neuen Modus
One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten Video starten   0:30

21.12.2025

One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten
Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 gibt euch einen Vorgeschmack auf die neuen Charaktere Video starten   3:49

vor 5 Stunden

Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 gibt euch einen Vorgeschmack auf die neuen Charaktere
Crimson Desert Character Customization im Graumähnen Camp: Wir machen aus Kliff Geralts kleinen Bruder Video starten   1:26

vor 6 Stunden

Crimson Desert Character Customization im Graumähnen Camp: Wir machen aus Kliff Geralts kleinen Bruder
Wednesday: Netflix stellt den Cast von Staffel 3 vor Video starten   1:07

24.02.2026

Wednesday: Netflix stellt den Cast von Staffel 3 vor
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
In Echoes of Aincrad schnetzelt ihr euch durch eine fliegende Festung, um zu überleben Video starten   1:33

vor 57 Minuten

In Echoes of Aincrad schnetzelt ihr euch durch eine fliegende Festung, um zu überleben
Dragon Ball: Sparking! Zero bekommt einen gigantischen DLC mit über 30 weiteren spielbaren Figuren und einem neuen Modus Video starten   3:27

vor 2 Stunden

Dragon Ball: Sparking! Zero bekommt einen gigantischen DLC mit über 30 weiteren spielbaren Figuren und einem neuen Modus
Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 gibt euch einen Vorgeschmack auf die neuen Charaktere Video starten   3:49

vor 5 Stunden

Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 gibt euch einen Vorgeschmack auf die neuen Charaktere
Crimson Desert Character Customization im Graumähnen Camp: Wir machen aus Kliff Geralts kleinen Bruder Video starten   1:26

vor 6 Stunden

Crimson Desert Character Customization im Graumähnen Camp: Wir machen aus Kliff Geralts kleinen Bruder
25 Jahre nach dem Original geht das Gothic Remake neue Wege Video starten   1   8:18

vor einem Tag

25 Jahre nach dem Original geht das Gothic Remake neue Wege
Windrose im Test: Ein Piraten-Hit kapert Steam Video starten   17:29

vor 2 Tagen

Windrose im Test: Ein Piraten-Hit kapert Steam
Der Film zu Street Fighter sieht immer mehr nach einem grandiosen Abend im Kino aus Video starten   2:46

vor 2 Tagen

Der Film zu Street Fighter sieht immer mehr nach einem grandiosen Abend im Kino aus
Weltpremieren und Shadowdrops! Alle Highlights unserer FYNG Show Video starten   1   12:48

vor 2 Tagen

Weltpremieren und Shadowdrops! Alle Highlights unserer FYNG Show
Blind Descent: Dieses neue Weltraum-Survivalspiel solltet ihr im Blick behalten Video starten   1:21

vor 3 Tagen

Blind Descent: Dieses neue Weltraum-Survivalspiel solltet ihr im Blick behalten
Solarpunk: Das potenzielle Cozy-Highlight aus Deutschland zeigt mehr vom Bauen und Erkunden auf den schwebenden Inseln Video starten   1:52

vor 3 Tagen

Solarpunk: Das potenzielle Cozy-Highlight aus Deutschland zeigt mehr vom Bauen und Erkunden auf den schwebenden Inseln
Shadow of the Road: In diesem RPG kämpft ihr im feudalen Japan gegen Yokai und Steampunk-Maschinen Video starten   1:30

vor 3 Tagen

Shadow of the Road: In diesem RPG kämpft ihr im feudalen Japan gegen Yokai und Steampunk-Maschinen
Causal Loop: Das Zeitschleifen-Rätselspiel aus Deutschland hat einen Release-Termin - ihr müsst nicht mehr lange warten Video starten   1:31

vor 3 Tagen

Causal Loop: Das Zeitschleifen-Rätselspiel aus Deutschland hat einen Release-Termin - ihr müsst nicht mehr lange warten
mehr anzeigen