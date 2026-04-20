In Echoes of Aincrad schnetzelt ihr euch durch eine fliegende Festung, um zu überleben

Im neuesten Gameplay-Trailer zum kommenden Action-JRPG Sword Art Online: Echoes of Aincrad zeigt Bandai Namco, welche epischen Echtzeit-Kämpfe und Bossfights auf Fans warten. Darunter wird auch eine große Anzahl von unterschiedlichen Gegnertypen gezeigt – sowohl tierische Feinde als auch einige mechanische Bosse, die Spieler*innen besiegen müssen.

In Echoes of Aincrad schlüpft ihr in die Rolle eines selbsterstellten Spieleravatars, der genau wie Kirito und andere bekannte Charakter aus dem Sword Art Online-Anime im viralen VR-MMORPG feststecken und sich nicht mehr ausloggen können. Die Handlung von Echoes of Aincrad findet paralell zu den Ereignissen der ersten Hälfte von Sword Art Online statt, in der der Spieleravatar an der Seite anderer Figuren die 100 Ebenen der fliegenden Festung in Aincrad bestreiten muss, um zu überleben und dem digitalen Albtraum zu entkommen.

Echoes of Aincrad erscheint am 10. Juli 2026 auf Playstation 5, Xbox Series S/X und PC (Steam).