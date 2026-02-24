Großes PS5-Rennspiel jetzt für 15€ im Angebot: Dieser Hit bietet, was nicht mal Forza Horizon 6 hat!

Dieses große PS5-Rennspiel könnt ihr jetzt zum Schnäppchenpreis abstauben!

Gerade könnt ihr euch einen großen PS5-Rennspielhit, der zwar nicht mehr brandneu ist, aber nach wie vor ein einzigartiges Spielerlebnis bietet, zum Schnäppchenpreis sichern. Bei Amazon gibt es den Top-Seller, der im PlayStation Store noch immer 39,99€ kostet, aktuell für nur 14,99€ im Angebot. Wie lange der günstige Preis gilt, verrät der Händler nicht. Hier findet ihr den Deal:

Alternativ könnt ihr euch bei Amazon gerade übrigens auch noch einige PS5-Rennspiele aus 2025 günstiger schnappen. Hier ein paar der wichtigsten:

Was den günstigen PS5-Rennspielhit zu etwas Besonderem macht

0:37 Wreckfest - Trailer zum Crash-Racer

Es geht hier um Wreckfest, das natürlich nicht mehr ganz neu ist (die grafisch verbesserte PS5-Version stammt aus 2021, das Original ist noch ein paar Jahre älter), aber sich trotzdem auch heute noch lohnt – nicht nur wegen des günstigen Preises, sondern vor allem deshalb, weil es ein unter großen PS5-Rennspielen nach wie vor einzigartiges Feature bietet: Maßlose Zerstörung!

In Wreckfest bekommt ihr nämlich realistische Crashes geboten, in denen Wagen auch mal in Stücke gerissen oder wie ein Stück Pappe zusammengefaltet werden, wenn die Wucht nur groß genug ist. Keines der großen AAA-Rennspiele von Gran Turismo 7 bis zum bald erscheinenden Forza Horizon 6 kann mit einer so authentisch wirkenden Zerstörungsorgie mithalten, oft ist dort schon bei ein paar Beulen und Kratzern Schluss.

Die realistische Zerstörungs-Physik ist der größte Selling Point von Wreckfest.

Grund dafür ist, dass Wreckfest mit rund 100 Vehikeln zwar auch einen umfangreichen Fuhrpark bietet, anders als bei den meisten Konkurrenten handelt es sich jedoch nicht um lizenzierte Fahrzeuge, die auf realen Vorbildern basieren. Bei lizenzierten Wagen verhindern nämlich oftmals die Hersteller, dass diese in Spielen zu starken Schaden nehmen, weil dies keine gute Werbung für ihre Marke wäre. Wreckfest braucht sich um solche Beschränkungen keine Gedanken zu machen.

Für alle, die das Maximum an Chaos und Zerstörung wollen, bietet Wreckfest sogar sogenannte Destruction Derbys, bei denen es nur darum geht, eure Gegner zu rammen, bis ihre Wagen nicht mehr fahrtüchtig sind und ihr als Letzter übrig bleibt. Selbstverständlich gibt es aber auch normale Rennen wie in anderen Spielen. Hier zeigt sich, dass Wreckfest auch beim Fahrverhalten ein hohes Niveau bietet, wenngleich dieses nicht ganz an Gran Turismo 7 heranreicht.

Für Langzeitmotivation sorgen der Karrieremodus, in dem ihr an Meisterschaften teilnehmt und Upgrades freischaltet, und die vielfältigen Tuning-Möglichkeiten, mit denen ihr die Wagen an eure Vorlieben anpasst. Außerdem gibt es natürlich Multiplayer, in der PS5-Version können sogar stolze 24 Fahrer*innen gegeneinander antreten. Im skurrilen Herausforderungs-Modus steuert ihr zudem Fahrzeuge wie Dreiräder und Rasenmäher. Ihr bekommt hier also ein umfangreiches Paket.