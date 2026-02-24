Dieses Spiel hat Gaming geprägt wie kaum ein anderes – Stardew Valley gibt es auch als Brettspiel!

Schon die Box verspricht ein genauso gemütliche Spielerlebnis, wie das Original zu werden.

In diesem Moment, während ihr hier sitze und diesen Artikel schreibe, spielen alleine auf Steam über 50.000 Menschen Stardew Valley – mehr als neun Jahre nach dem Release. Das Indie-Spiel, welches nur von einer einzigen Person entwickelt wurde, ist zu einem modernen Klassiker geworden. Und heutzutage darf zu keinem guten Videospiel das passende Brettspiel fehlen. Und das gibt es jetzt auf Amazon günstiger.

Stardew Valley war ein Erfolg aus dem buchstäblichen Nichts

Eric Barone, der das Spiel unter dem Künstlernamen »Concerned Ape« entwickelte, begann 2012 mit der Arbeit und veröffentlichte Stardew Valley im Februar 2016. Dabei machte er alles komplett alleine: Grafik, Code, selbst die Musik produzierte er komplett ohne fremde Hilfe. Erst mit späteren Patches kamen weitere Entwickler hinzu.

Das Spiel hat sich inzwischen mehr als 20 Millionen mal verkauft und erfreut sich auch weiterhin großer Beliebtheit. Auch auf der frisch erschienenen Nintendo Switch 2 soll Stardew Valley spielbar sein. Das Brettspiel hat Barone zusammen mit dem Brettspielautoren Cole Medeiros entwickelt.

Auch als Brettspiel einfach eine Wonne

Das Spielmaterial sieht genauso putzig aus, wie das Videospiel selbst.

Die große Frage bei Brettspielumsetzungen ist ja immer, wie gut sich die Mechaniken und Besonderheiten der Vorlage auf ein analoges Spielkonzept übertragen lassen. Darin kann das Stardew Valley Brettspiel schonmal glänzen, denn es fühlt sich im Großen und Ganzen sehr nach der Vorlage an.

Das liegt nicht nur an der Grafik, sondern auch an den Aufgaben, die euch erwarten und dem Videospiel sehr ähnlich sind. Ihr könnt Pflanzen säen und wässern, die Tiere pflegen, Fischen gehen oder die Mine erkunden. Dabei spielt ihr zusammen als Spielgruppe gegen die Zeit. Um das Spiel zu gewinnen müsst ihr innerhalb von 16 Runden einige Aufgaben erfüllen. Je mehr Spieler mitmischen, desto schwieriger werden die Aufgaben.

Die Charaktere sind genau die gleichen wie im digitalen Stardew Valley.

Auch die Jahreszeitenwechsel spielen eine Rolle, da durch die Wechsel verschiedene Zusatzeffekte in Kraft treten können. Ihr könnt außerdem auch Freundschaften mit den anderen Personen im Dorf schließen, indem ihr ihnen verschiedene Geschenke macht.

Früher war es gar nicht so einfach, an das Brettspiel ranzukommen

Lange Zeit war das Spiel in Deutschland gar nicht zu haben, weil es ursprünglich nur für den Markt in den USA gedacht war. Erst mit der zweiten Auflage sind auch einige Exemplare nach Deutschland gelangt, allerdings nur zu sehr horrenden Preisen von teilweise über 100 Euro. Im aktuellen Angebot zahlt ihr 64€, ein recht durchschnittlicher Preis für ein Brettspiel dieser Größe. Eine deutsche Übersetzung gibt es aber bis heute nicht, weshalb hier nur die englische Sprachausgabe angeboten wird.