Mario-Spiele unfassbar günstig – jetzt zuschlagen und viele Games zum Hammerpreis sichern!

Sagt der Langeweile den Kampf an und sichert euch coole Spiele für eure Nintendo Switch!

Ich hätte wirklich gern mehr Spiele für meine Nintendo Switch, aber meistens sind sie mir schlichtweg einfach zu teuer. Euch geht es ähnlich? Dann hab ich einen richtig coolen Tipp für euch, denn gerade sind eine Vielzahl cooler Switch-Spiele bei MediaMarkt im Angebot! Hier findet ihr zwischen Mario, Pokémon und Animal Crossing wahre Schätze und spart dabei auch noch richtig Geld!

Die besten Spiele im Überblick!

Bevor ich dazu komme, euch einige Spiele vorzustellen. Hier ein kleiner Überblick, was gerade so um Angebot ist:

Mario Kart 8 Deluxe – Ein Must-Have für jeden Mario-Fan!

Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich eine Hassliebe zu der Mario-Kart-Reihe empfinde, denn spätestens der Regenbogen-Boulevard ist eine wahre Beziehungsprobe!

1:59 Neue Mario Kart 8 Deluxe-Mod bringt etliche neue Strecken ins Spiel - auch aus anderen Fun-Racern!

Autoplay

In Mario Kart 8 Deluxe warten 48 abwechslungsreiche Strecken auf euch, darunter auch coole Rennen aus den Welten von The Legend of Zelda oder Animal Crossing! Zudem sind alle – ja wirklich alle! – Strecken und Charaktere aus der Wii-U-Version enthalten und sogar Inhalte aus den Add-On-Packs sind direkt mit dabei!

Zudem gibt es aber auch neue Fahrer wie etwa König Buu Huu, Knochentrocken, Bowser Jr. sowie das Inkling-Mädchen und der Inkling-Junge aus Splatoon! Außerdem punktet Mario Kart 8 Deluxe auch mit coolen Multiplayer-Features. Darunter Online-Rennen, in denen ihr euch mit bis zu elf weiteren Spielern battlen könnt!

Super Mario Party Jamboree inkl. 7 Tage Nintendo Online!

Von einer Freundschaftsprobe zur nächsten, denn Super Mario Party Jamboree bringt jede Menge Spaß und Streitpotential in euer Wohnzimmer! Auf insgesamt sieben Spielbrettern könnt ihr euch in über 110 Minispielen messen. Einige davon kennt ihr vielleicht schon aus den Vorgängerspielen, viele Minigames sind aber auch neu!

Stundenlanger Spielspaß dank über 110 Minispielen – Mario Party Jamboree ist einfach richtig lustig!

Ebenso frisch reingekommen sind die neuen Spielbretter wie etwa eine Rennstrecke, ein Einkaufszentrum und Bowsers Burg! Am klassischen Spielprinzip hat sich aber nichts geändert: Ihr rast durch die Welt, versucht, Sterne zu ergattern, auf gute Felder zu kommen und eure Mitspieler so richtig abzuziehen!

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Old but Gold – Mario + Rabbids Sparks of Hope ist kein Newcomer mehr, aber trotzdem eins der heißbegehrtesten Spiele des Mario-Franchises. Gemeinsam mit altbekannten Helden wie Mario, Luigi, Peach und euren niedlichen Rabbid-Doppelgängern macht ihr euch auf, um die Sparks zu retten!

Zieht mit bekannten Helden aus dem Mario-Universum und ihren coolen Rabbid-Doppelgängern los, um die Welt zu retten!

Dabei warten spektakuläre, rundenbasierte Kämpfe auf euch sowie coole Fähigkeiten, die jeder eurer Charaktere mit sich bringt. Seid ihr bereit, die fünf Planeten sowie die Sparks vor der dunklen Bedrohung durch Cursa zu retten?

Animal Crossing: New Horizons

Ihr seid kein großer Mario-Fan oder einfach auf der Suche nach einem Cozy-Spiel für nebenbei? Dann ist Animal Crossing: New Horizons mein Tipp für euch! Fans der Reihe kennen das Prinzip, denn hier erstellt ihr euren ganz eigenen Charakter und lebt zusammen mit euren tierischen Nachbarn auf einer Insel, die ihr nach Herzenslust gestalten könnt!

1:49 Animal Crossing: New Horizons - E3 2019-Trailer mit Gameplay & Release-Termin - E3 2019-Trailer mit Gameplay & Release-Termin

Auch Tom Nook ist wie immer vertreten, bei dem ihr gegen eine Kaution euer Haus immer ausbauen könnt. Und glaubt mir, das ist dringend notwendig, bei den vielen coolen Möbeln, die es gibt! Und wenn ihr gerade mal Lust habt, einfach die Seele baumeln zu lassen, dann könnt ihr das ganz einfach beim Angeln oder Gärtnern!

Und wenn euch nach Gesellschaft ist, dann ladet ihr euch ganz einfach eure Freunde auf eure Insel ein oder besucht deren Heimat! Die Möglichkeiten sind wirklich endlos! Außerdem gibt es auch mittlerweile eine coole Version extra für die Nintendo Switch 2!