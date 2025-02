Großes Rollenspiel für PS5 & Switch erscheint am Freitag: Eine Fantasy-Welt voller Intrigen und rund 70 Stunden Spielzeit!

Die glaubwürdige Spielwelt voller politischer Verwicklungen ist die große Stärke dieses neuen Rollenspiels für PS5 und Nintendo Switch.

Am 14. Februar erscheint ein großes Rollenspiel mit rund 70 Stunden Spielzeit, das zu einer zwar altehrwürdigen, bereits im Jahr 1989 gestarteten Reihe gehört, welche jedoch in Deutschland noch immer relativ unbekannt ist: Falls ihr The Legend of Heroes bislang stets ignoriert habt, habt ihr mit Trails through Daybreak 2 jetzt die Gelegenheit, diesen Fehler auszubügeln.

Bei Amazon könnt ihr das Fantasy-JRPG jetzt für PS5 und Nintendo Switch vorbestellen und zahlt dabei für die Deluxe Edition mit digitalem Soundtrack und Mini-Artbook genauso viel, wie euch im Nintendo eShop derzeit schon die digitale Standard-Version kosten würde:

Amazon gewährt wie üblich eine Preisgarantie für Vorbesteller: Falls das Spiel vor Release noch günstiger werden sollte (was gerne auch mal unmittelbar vor dem Erscheinungstag passiert), zahlt ihr automatisch den besseren Preis.

Rollenspiel-Geheimtipp: Morde, Intrigen und endlich mehr Action!

4:45 The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2 - Story-Trailer zum RPG

In Trails through Daybreak II kehrt ihr in die Republik Calvard zurück, die von einer brutalen Mordserie und den Angriffen der mysteriösen karmesinroten Bestie erschüttert wird. Schnell entspinnt sich eine komplexe Story, in der die verschiedensten Fraktionen versuchen, die Ereignisse für sich zu nutzen. Obwohl man sicherlich leichter in die Spielwelt hineinfindet, wenn man den Vorgänger gespielt hat, ist dies nicht unbedingt notwendig, um die neue Geschichte zu verstehen.

Wie üblich in den Trails-Spielen werden euch neben der Haupt-Story auch noch vielfältige und hervorragend geschriebene Nebenquests geboten, die euch nach und nach mehr über die Welt und ihre Geheimnisse verraten. Wer in eine tiefgründige Welt mit einer reichen Geschichte und allerlei politischen und kulturellen Verwicklungen eintauchen möchte, war bei der Serie schon immer genau richtig. Daran hat sich auch mit Trails through Daybreak II nichts geändert.

Die Spielwelt von Trails through Daybreak 2 hat eine Menge zu bieten. Natürlich ist auch das obligatorische Angel-Minispiel dabei.

Spielerisch baut Trails through Daybreak II auf den Stärken des Vorgängers auf und entwickelt diese weiter: Ihr bekommt nach wie vor eine Mischung aus traditioneller JRPG-Rundentaktik und Action-Gefechten, wobei die Kämpfe in Echtzeit starten und dann in den rundenbasierten Teil übergehen. Wenngleich die Rundenkämpfe nach wie vor den Kern des Gameplay bilden und den meisten Tiefgang bieten, wurde die Echtzeit-Action doch immerhin um neue Möglichkeiten wie Ausweichen und Kombo-Attacken erweitert.

Alles in allem ist The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II sicherlich kein Spiel für jeden. Als Neuling muss man schon etwas Geduld mitbringen, um sich in all die Feinheiten der Welt und des Gameplays einzufinden. Wer aber etwas für Rundenkämpfe und Rollenspiele mit starkem Fokus auf Worldbuilding übrig hat oder schlicht nach einem Spiel sucht, das in eine ähnliche Richtung geht wie das fantastische Metaphor: ReFantazio aus 2024, sollte dem JRPG eine Chance geben.