Grusel-Highlight für PS5: Remake eines großen PlayStation-Exklusivspiels jetzt zum Top-Preis abstauben!

Dieses Horrorspiel bringt die Atmosphäre seiner Filmvorbilder ausgezeichnet rüber, sowohl im Remake als auch im Original.

Das PS5-Remake eines der größten Horror-Hits des letzten Jahrzehnts könnt ihr euch jetzt günstig schnappen: Bei Amazon gibt es die Neuauflage gerade mit 53 Prozent Rabatt im Sonderangebot, laut Vergleichsplattformen bekommt ihr sie nirgendwo günstiger. Der Deal läuft prinzipiell noch bis zum 11. Juli. Da die verfügbare Menge laut Shopseite eng begrenzt ist, dürfte er aber schon früher ausverkauft sein:

Daneben könnt ihr bei Amazon gerade übrigens auch noch einige weitere PS5-Spiele günstiger abstauben. Hier eine kleine Auswahl:

8 Leben in eurer Hand: Das ist das Remake des Horror-Hits!

Die Zwischensequenzen sehen im Remake noch besser aus als im ohnehin schon aufwendigen PS4-Original.

Bei dem Horror-Hit im Sonderangebot handelt es sich um die PS5-Version von Until Dawn. Diese ist ein Remake des ursprünglich 2015 für PS4 erschienenen Horrorspiels, das dieses auf Basis der Unreal Engine 5 von Grund auf neu aufgebaut hat. Bei der Gelegenheit wurde auch noch das Gameplay überarbeitet und es gibt noch aufwendigere Zwischensequenzen (wobei diese sich auch im Original schon sehen lassen konnten) sowie einige kleinere Verbesserungen.

Ansonsten bleibt das Remake der Vorlage im Wesentlichen treu. Im Grunde handelt es sich bei Until Dawn um einen spielbaren Slasher-Horror-Film mit übernatürlichen Elementen: Acht Freunde treffen sich auf einer einsamen, verschneiten Berghütte und werden dort schon bald von einer mysteriösen Bedrohung (wir wollen an dieser Stelle nicht zu viel verraten) gejagt. Im Spielverlauf wechselt ihr zwischen den Charakteren und erlebt die Ereignisse so aus verschiedenen Blickwinkeln.

1:47 Until Dawn Remake zeigt, wie gut das Horrorspiel auf PS5 aussieht

Autoplay

Das Gameplay mischt dabei Quick Time Events mit kniffligen Entscheidungen, die den weiteren Verlauf der Handlung beeinflussen, und Abschnitten, in denen ihr vor euren Verfolgern davonrennen und euch verstecken müsst. Eure Aktionen bestimmen dabei, wer von den acht Protagonisten am nächsten Morgen noch am Leben ist. Jede der Figuren kann sterben und jede kann überleben. Eure Handlungen haben also tatsächlich ernsthafte Folgen.

Sowohl aufgrund der großen Entscheidungsfreiheit als auch durch die tolle Inszenierung bietet Until Dawn eine atemberaubende Atmosphäre. Wenn ihr das Original auf PS4 bereits rauf und runter gespielt habt, ist das PS5-Remake zwar kein Muss, da letztendlich nicht allzu viel geändert wurde und euch nichts mehr überraschen wird. Wenn ihr aber die PS4-Version damals verpasst habt, dann lohnt es sich auf jeden Fall, den Horror-Hit in seiner besten Version noch nachzuholen.