Open-World-Rollenspielhit ist nach 10 Jahren auf Switch 2: Erweitere Neuauflage jetzt günstig sichern!

Auch nach über 10 Jahren ist dieses Open-World-Rollenspiel noch immer eine Reise wert, vor allem in seiner erweiterten Version.

Eines der ganz großen Schwergewichte unter den Open-World-Rollenspielen ist in diesem Jahr auf die Nintendo Switch 2 gekommen, und zwar in einer neuen Edition, die sämtliche große Erweiterungen und viele weitere Extras direkt mitliefert. Jetzt könnt ihr euch diese Version bei Amazon bereits günstiger im Sonderangebot schnappen. Der Deal läuft theoretisch bis zum 11. Juli (also bis Samstag), könnte jedoch auch schon früher ausverkauft sein:

Übrigens gibt es bei Amazon gerade noch einige weitere große Open-World-Spiele für Switch 2 günstiger. Hier ein paar Beispiele:

Stimmungsvolle Postapokalypse: Das ist das Open-World-Rollenspiel in der Switch 2-Version

Endlich dürft ihr auf Switch 2 im Handheld-Format die Postapokalypse erkunden.

Es geht hier um die Fallout 4 Anniversary Edition, mit der das große Open-World-Rollenspiel im Februar dieses Jahres endlich seinen Weg auf eine Nintendo-Konsole gefunden hat. Die Anniversary Edition liefert alle sechs offiziellen DLC-Erweiterungen mit, darunter Far Harbor, das euch eine neue, geheimnisvolle Insel vor der Küste Maines erkunden lässt, und Nuka World, in dem ihr euch durch einen schrägen, von Banditen beherrschten Vergnügungspark kämpft.

Außerdem sind noch 150 zusätzliche In-Game-Gegenstände enthalten. Ansonsten bekommt ihr im Wesentlichen das bekannte postapokalyptische Open-World-Abenteuer: Nach dem Ausbruch eines Atomkriegs werdet ihr in einem Bunker in einen künstlichen Schlaf versetzt. Als ihr viele Jahre später daraus erwacht, werdet ihr Zeuge, wie euer Sohn aus ebendiesem Bunker entführt wird. Auf der Suche nach ihm erkundet ihr nun das ehemalige Boston und sein Umland.

2:18 Fallout 4 bekommt eine neue Version! Trailer zur Anniversary Edition

Wie schon Fallout 3 und Fallout New Vegas bietet Fallout 4 dabei eine Mischung aus Rollenspiel und First-Person-Shooter, wobei ihr beim Zielen die Zeit extrem verlangsamen und dabei einzelne Körperteile eurer Feinde anvisieren könnt. Im Vergleich zu den Vorgängern sind noch einige Crafting- und Survival-Elemente hinzugekommen. So könnt ihr an bestimmten Stellen Basen errichten und dabei all den Schrott verwenden, den ihr in der zerstörten Welt findet.

Das Beste an Fallout 4 wie auch an anderen Bethesda-Spielen ist aber die faszinierende Spielwelt, in der ihr ständig auf geheimnisvolle Orte, überraschende Gefahren, schräge Charaktere und versteckte kleine Geschichten stoßt. Fast jeder Schauplatz hat etwas über den ausbrechenden Atomkrieg und die Zeit danach zu erzählen. So reichhaltige Open Worlds gibt es nur selten, vor allem in einem postapokalyptischen Setting, weshalb Fallout 4 sich auch nach all den Jahren noch immer lohnt.