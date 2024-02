GTA 3-Entwickler lüftet Mond-Geheimnis nach 23 Jahren und die Story dahinter ist unglaublich witzig

Wusstet ihr, dass man in GTA 3 und San Andreas die Größe des Mondes per Sniper-Schuss ändern konnte?

GTA 3-Fans der alten Schule erinnern sich vielleicht noch wohlig daran und falls ihr es nicht wusstet, wisst ihr es jetzt: Im ersten dreidimensionalen Grand Theft Auto konnte die Größe des Mondes verändert werden. Dazu musste man einfach nur mit dem Scharfschützengewehr auf den Mond schießen.



Geheimnis gelüftet: Jetzt, 23 Jahre später, hat der dafür verantwortliche Designer endlich verraten, wie es dazu gekommen ist. Offenbar geht das Ganze auf eine Meinungsverschiedenheit zurück.

GTA 3-Mond lässt sich vergrößern und verkleinern, weil sich die Designer nicht entscheiden konnten

Darum geht's: In GTA 3 könnt ihr mit dem Sniper Rifle den Mond anvisieren und auf ihn schießen. Jeder Schuss ändert die Größe des Erdtrabanten. Das haben wir und wahrscheinlich viele andere einfach all die Jahre für ein lustigen Scherz und ein Easter-Egg gehalten. Was das sollte, war uns aber nicht so richtig klar.

Jetzt wissen wir es: Ex-Rockstar Technical Director Obbe Vermeij erklärt in einem ausführlichen wie unterhaltsamen Twitter-Thread, wie es überhaupt erst dazu gekommen ist. Dabei stellt sich heraus, dass die Funktion nur von ihm eingebaut wurde, weil es im damaligen GTA 3-Entwicklerteam sehr unterschiedliche Anschauungen darüber gab, wie groß der Mond im Spiel zu sein hätte.

Die eine Seite wollte einen großen Mond, weil das cooler und cineastischer aussieht. Die anderen Designer wollten aber lieber einen kleineren Mond, weil das etwas realistischer wirkt.

Der Streit ließ sich nicht so leicht beilegen, weshalb Obbe Vermeij einfach mehrere verschiedene Größen eingebaut hat. Mit der Möglichkeit, per Sniper-Schuss zwischen ihnen hin- und herzuwechseln, weil er gerade eh am Scharfschützengewehr arbeitete.

Das sollte eigentlich keine dauerhafte Lösung sein. Geplant war eigentlich, dass sich das alle eine Weile anschauen und letztlich entscheiden, welche Größe ihnen am besten gefällt. Aber kurioserweise ist es eben nie zu einer Einigung gekommen und die Möglichkeit, den Mond zu verkleinern oder zu vergrößern, blieb einfach im Spiel.

Wohl sogar bis GTA San Andreas: Auch in diesem Titel gab es das "Feature" immer noch. Allerdings hatte Obbe Vermeij laut eigener Aussage nichts mit den verschiedenen Mondphasen zu tun, sondern nur mit der Größe.

23 Jahre später warten wir auf den nächsten Teil der Reihe, mittlerweile GTA 6. Aber auch wenn die Wartezeit seit GTA 5 selbst schon gut zehn Jahre andauert, müssen wir uns noch ein bisschen länger gedulden. Als Release-Zeitraum wurde bisher nämlich nur das Jahr 2025 angegeben. Aber immerhin haben wir jetzt endlich die offizielle Ankündigung und einen ersten Trailer zu GTA 6 bekommen.

Wusstet ihr, dass man in GTA 3 und San Andreas die Größe des Mondes ändern kann? Was habt ihr als Grund dahinter vermutet?