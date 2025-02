GTA 3 wollte ein Vergehen im Spiel ursprünglich viel härter bestrafen, aber das war so nervig, dass es wieder gestrichen wurde

GTA 3 war der erste 3D-Teil der Open-World-Reihe.

Wir haben vermutlich alle schonmal ausprobiert, wie es ist, wenn man sich in GTA nicht an die Verkehrsregeln hält. Eine echte Strafe gibt es für das Überfahren von roten Ampeln, das Missachten der Vorfahrt oder für Geschwindigkeitsüberschreitungen nicht.

Ein ehemaliger Rockstar-Entwickler hat verraten, dass das ursprünglich allerdings mal anders geplant war. Die ewigen Verfolgungsjagden mit der Polizei waren aber wohl so nervig, dass das Feature schnell wieder gestrichen wurde.

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

Einen Wanted-Stern für jede rote Ampel

Darum geht's: Obbe Vermeij ist Spiele-Entwickler und hat unter anderem bei Rockstar an GTA 3, GTA San Andreas, GTA Vice City und GTA 4 gearbeitet. Auf seinem X-Account (ehemals Twitter) teilt er immer wieder spannende Hintergrundinfos und Geschichten aus dieser Zeit.

In einem neueren Post widmet er sich dem Verkehr in der Open-World-Reihe. Dass dieser glaubwürdig funktioniert, ist ein wichtiger Baustein für den Erfolg von GTA.

Hier der Original-Post:

Vermeij erklärt in dem Post, wie Ampeln in den früheren GTA-Spielen funktioniert haben. Demnach waren alle Ampeln gleichgeschaltet, die Lichter selbst richteten sich nach dem Verkehr und nicht andersherum. Das erklärt auch, weshalb sich Autos und Passanten an Ampeln halten, die überfahren wurden.

Ein spannendes Detail ist auch, dass bei der Entwicklung von GTA 3 geplant war, den Spieler*innen einen Wanted-Stern für das Überfahren einer roten Ampel zu verpassen.

Laut Vermeij war das allerdings so nervig und hatte so einen starken Einfluss auf das Spiel, dass man die Idee schnell wieder verworfen hat.

Die Vorstellung, bei jedem kleinen Verkehrsdelikt von der Polizei verfolgt zu werden, ist tatsächlich ziemlich nervig. Auch die Möglichkeit, nur bestraft zu werden, wenn die Polizei das Vergehen auch direkt beobachtet, wurde wohl ausprobiert, stellte sich allerdings als ebenso anstrengend heraus.

Am Ende entschied man sich also dafür, die Regeln zu lockern und das Spiel damit insgesamt unterhaltsamer zu gestalten. Probleme mit dem Gesetz bekommt man in GTA daher nur, wenn man ein Polizei-Auto rammt oder einen tödlichen Unfall baut.

Wie hättet ihr strengere Verkehrsregeln in GTA gefunden?