GTA 3-Spielzeit: So lange braucht ihr für die Story

Mit der GTA: The Trilogy bringt Rockstar Mitte November drei absolute Klassiker in etwas überarbeiteter Form zurück. Neben Vice City und San Andreas steckt auch GTA 3 im Paket. Der Titel also, mit dem die Serie den Schritt in die dritte Dimension wagte und der im Jahr 2001 einen absoluten Meilenstein darstellte.

Inhaltstechnisch entspricht das Remaster dem Original, weswegen ihr ähnlich viel Spielzeit wie damals einplanen könnt. Doch wieviel ist das? Hier erfahrt ihr die die Antwort.

Spiellänge von GTA 3: So lange dauern Story, Nebenmissionen und der Komplettabschluss des Spiels

Auf der Seite Howlongtobeat.com finden sich die durchschnittlichen "Durchspielzeiten" von GTA 3, je nachdem, wieviel vom Spiel ihr schaffen wollt:

Hauptstory - 15h 30m

Hauptstory+ Extras - 22h

Completionists/100% - 40h 30m

Hier noch einmal der wichtige Hinweis, dass es sich dabei um Durchschnittswerte handelt und die tatsächliche Zeit von eurem persönlichen Spielstil abhängt. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass GTA 3 die kürzeste Spielzeit der drei Titel in der Trilogy hat, was auch mit der Anzahl der Hauptmissionen zusammenhängt.

Wie viele Hauptmissionen gibt es in GTA 3? Hauptcharakter Claude Speed erledigt im Laufe des Spiels insgesamt 77 Hauptmissionen.

In diesem Gameplay-Trailer könnt ihr euch schon die ersten Spielszenen aus der GTA Trilogy anschauen.

Welche Verbesserungen bringt die Trilogy?

Die Optimierungen betreffen hauptsächlich die Optik bzw. Technik des Spiels. Es gibt unter anderem ein wesentlich bessere Lichtsystem samt detaillierteren Schatten und Reflexionen, schärfere Texturen und verbesserte Effekte für z.B. Wasser oder Wetter. Aber auch darüber hinaus wird sich einiges tun, beispielsweise wurde die Steuerung überarbeitet und es gibt es verbesserte Minimap.

Alles zu den Verbesserungen in der GTA-Trilogie könnt ihr in unsere großen Übersicht nachlesen.

Release und Plattformen: Die GTA Trilogy erscheint am 11. November 2021 zunächst in rein digitaler Form für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch sowie für den PC. Die physische Disc-Version folgt am 7. Dezember 2021.

Welche Erinnerungen habt ihr an GTA 3? Werdet ihr den Titel noch einmal komplett durchspielen?