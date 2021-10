GTA-Trilogy hat offizielles Release-Datum, aber es hagelt trotzdem Kritik

GTA: The Trilogy kann ab sofort im offiziellen Rockstar Games-Store für PS4, PS5, Xbox One, Series X/S, Nintendo Switch sowie für den PC vorbestellt werden. Mit dem Start der Preorder-Phase ist nun auch das Release-Datum der Remastered-Versionen von GTA 3, San Andreas und Vice City bekannt.



GTA: The Trilogy erscheint am 11. November 2021. An diesem Tag ist die Sammlung erst einmal nur digital verfügbar. Die Disc-Version der Trilogy kommt dann einige Wochen später, am 6. Dezember, für alle Plattformen. Das war's dann aber auch mit den neuen Infos. Einen richtigen Einblick in die neu aufgelegte Trilogie gewährt uns Rockstar nach wie vor nicht, und das stößt vielen Spieler*innen jetzt sauer auf.

Fans beklagen fehlendes Gameplay

Der Kritikpunkt vieler Fans: Warum ein Spiel vorbestellen, wenn man noch nicht einmal Gameplay oder gar Screenshots zu Gesicht bekommen hat?

Entsprechend bissig lesen sich einige Kommentare im Resetera-Forum: "Ist dieser Release ein soziales Experiment? Versuchen sie das Spiel so weit wie möglich zu promoten, ohne davon auch nur irgendetwas zu zeigen?", schreibt beispielsweise User*in MerluaSamus. "Also wir haben immer noch keine Vorstellung davon, wie es aussieht, aber können es vorbestellen?", sagt Gavatron.

GamePro hat derweil bei Rockstar nachgefragt, wann wir einen Gameplay-Trailer zur GTA-Trilogy zu Gesicht bekommen werden.

Den Teaser-Trailer zur Remastered-Fassung könnt ihr euch hier noch einmal ansehen:

Das Release-Datum der Remastered-Trilogy wurde einige Wochen zuvor bereits vom bekannten Insider Tom Henderson ins Gespräch gebracht. Ursprünglich sollte an diesem Tag die PS5- und Xbox Series X/S-Version von GTA 5 erscheinen, die dafür nun erst im März 2022 kommt.

Die GTA-Remakes sollen nicht nur grafisch, sondern auch inhaltlich angepasst werden. Ein Leak enthüllte vor einigen Tagen die Icons der Trophäenliste, auf denen neue Features der Spiele zu sehen waren, die es in den ursprünglichen Versionen nicht gab. Außerdem sollen die Titel an das „moderne Publikum angepasst“ sein. Was damit gemeint ist, ist weiterhin unklar.

Werdet ihr euch die Remastered-Sammlung zulegen?