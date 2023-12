Großer GTA 5-Leak enthüllt gleich 8 Singleplayer-DLCs, die wir nie spielen durften

Für GTA 5 waren gleich mehrere DLCs geplant.

Der große Rockstar-Leak nimmt einfach kein Ende. Nachdem das Unternehmen bereits im September 2022 von einer Hackergruppe angegriffen und zahlreiche GTA 6-Datein gestohlen wurden, ist in den letzten Tagen auch noch der Source-Code von GTA 5 im Netz aufgetaucht. Und der enthält genauere Infos zu den geplanten DLCs, die es dann nie gab.

GTA 5 sollte gleich acht Erweiterungen bekommen

Dass auch für GTA 5 irgendwann mal eine Erweiterung im Stile von the Ballad of Gay Tony geplant war, ist kein großes Geheimnis. Der Story-DLC wurde 2013 sogar angekündigt, später jedoch gecancelt. Als Grund gab Rockstar damals an, dass man sich stattdessen mehr auf GTA Online und andere Projekte wie Red Dead Redemption 2 fokussieren wolle.

Wie viel an zusätzlichen Inhalten aber tatsächlich für GTA 5 geplant war, macht der neueste Leak erst so richtig deutlich. In den Dateien zum Spiel finden sich nämlich Hinweise auf gleich acht geplante Erweiterungen (via Insider Gaming):

SP Assassination Pack

SP Manhunt Pack

SP Norman Pack

Agent Trevor

Relationship Pack

Enterprise Pack

Prologue DLC

LibertyV DLC

Der Leak verrät auch so einige andere Details zu GTA 5 und gecancelten Projekten von Rockstar:

Nicht alle dieser geplanten Inhalte wären vermutlich richtige Story-DLCs gewesen, die Packs dürften eher als kleine Zusatzinhalte geplant gewesen sein. Namen wie "Prologue DLC" oder "LibertyV DLC" stechen aber direkt raus.

Auch wenn wir nur spekulieren können, welche Inhalte tatsächlich für die Erweiterungen geplant waren, klingt es zumindest so, als hätten wir Liberty City besuchen, die Geschehnisse vor dem Prolog des Spiels erforschen und vielleicht sogar Beziehungen führen können.

Der neueste Leak verrät noch einiges mehr zu Rockstars Plänen. So gibt es auch Konzeptzeichnungen zu Bully 2 und einem Agent-Spiel, die wohl gecancelt wurden. Auch Teile des Python-Codes aus GTA 6 sollen im Netz umherschwirren. Für Rockstar dürfte das einiges an Kopfschmerzen bedeuten. Schon der originale Leak von 2022 hat das Unternehmen nach eigenen Angaben 5 Millionen US-Dollar gekostet.

Hättet ihr euch einen dieser DLCs für GTA 5 gewünscht?