GTA 5 - Alle Cheats für PS4 & Xbox One in der Übersicht

Schummeln muss nichts Schlimmes sein, solange es im Singleplayer-Modus passiert. Wir haben für euch die Cheats zu Rocktar Games' Open-World-Hit GTA 5 zusammengestellt.

Die Cheats gelten für diese Plattformen: GTA 5 besitzt eine große Community auf der PS4 und der Xbox One sowie auf dem PC. Wir von der GamePro konzentrieren uns auf die Konsolenfassungen. Daher gelten die hier aufgeführten Cheats für die PS4 und Xbox One. Die Cheats funktionieren aber genauso für die PS3 und Xbox 360.

So cheatet ihr in GTA 5 auf der PS4 und der Xbox One

Um zu cheaten, ist es nötig, die unten aufgeführten Tastenkombinationen im laufenden Spiel zu drücken. Dadurch erhaltet ihr den Effekt, der in der Tabelle genannt wird.

Welchen Nachteil hat das Cheaten? Benutzt ihr auch nur einen der hier gelisteten Cheats, dann ist es nicht mehr möglich, Trophäen in GTA 5 zu sammeln. Das wird erst dann wieder möglich, wenn ihr den Cheat deaktiviert. In einem Savegame, in dem gecheatet wurde, ist es nicht möglich, Achievements zu erhalten. Ihr müsst für Trophäen also komplett ohne Schummelei spielen.

Außerdem gelten diese Cheats nur für den Offline-Modus von GTA 5. Es ist nicht möglich, in GTA Online zu schummeln.

Achtet darauf, dass ihr die Tasten nicht zu schnell drückt. Geht bedacht vor, denn macht ihr einen Fehler, dann funktioniert der Cheat nicht.

Waffen-, Kampf- und Gesundheits-Cheats für GTA auf PS4 und Xbox One

Cheat PS4-Kombi Xbox-One-Kombi Unverwundbarkeit rechts, X, rechts, links, rechts, R1, rechts, links, X, Dreieck rechts, A, rechts, links, rechts, RB, rechts, links, A, Y Komplett Heilung/Volle Rüstung Kreis, L1, Dreieck, R2, X, Quadrat, Kreis, rechts, Quadrat, L1, L1, L1 B, LB, Y, RT, A, X, B, rechts, X, LB, LB, LB Alle Waffen freischalten/Volle Munition Dreieck, R2, links, L1, X, rechts, Dreieck, unten, Quadrat, L1, L1, L1 Y, RT, links, LB, A, rechts, Y, unten, X, LB, LB, LB Zeitlupen-Zielen Quadrat, L2, R1, Dreieck, links, Quadrat, L2, rechts, X X, LT, RB, Y, links, X, LT, rechts, A Aufladen der Spezialfähigkeit X, X, Quadrat, R1, L1, X, rechts, links, X A, A, X, RB, LB, A, rechts, links, A Explosiver Nahkampf rechts, links, X, Dreieck, R1, Kreis, Kreis, Kreis, L2 rechts, links, A, Y, RB, B, B, B, LT Explosionsmunition rechts, Quadrat, X, links, R1, R2, links, rechts, rechts, L1, L1, L1 rechts, X, A, links, RB, RT, links, rechts, rechts, LB, LB, LB Feuergeschosse L1, R1, Quadrat, R1, links, R2, R1, links, Quadrat, rechts, L1, L1 LB, RB, X, RB, links, RT, RB, links, X, rechts, LB, LB

Fahrzeug-Cheats für GTA 5 auf PS4 und Xbox One

Cheat PS4-Kombi Xbox-One-Kombi BMX links, links, rechts, rechts, links, rechts, Quadrat, Kreis, Dreieck, R1, R2 links, links, rechts, rechts, links, rechts, X, B, Y, RB, RT Buzzard-Helikopter Kreis, Kreis, L1, Kreis, Kreis, Kreis, L1, L2, R1, Dreieck, Kreis, Dreieck B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y Caddy Kreis, L1, links, R1, L2, X, R1, L1, Kreis, X B, LB, links, RB, LT, A, RB, LB, B, A Duster rechts, links, R1, R1, R1, links, Dreieck, Dreieck, X, Kreis, L1, L1 rechts, links, RB, RB, RB, links, Y, Y, A, B, LB, LB Fallschirm links, rechts, L1, L2, R1, R2, R2, links, links, rechts, L1 links, rechts, LB, LT, RB, RT, RT, links, links, rechts, LB Freier Fall L1, L2, R1, R2, links, rechts, links, rechts, L1, L2, R1, R2, links, rechts, links, rechts LB, LT, RB, RT, links, rechts, links, rechts, LB, LT, RB, RT, links, rechts, links, rechts Maibatsu Sanchez Kreis, X, L1, Kreis, Kreis, L1, Kreis, R1, R2, L2, L1, L1 B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB Pfister Comet R1, Kreis, R2, rechts, L1, L2, X, X, Quadrat, R1 RB, B, RT, rechts, LB, LT, A, A, X, RB Rapid GT R2, L1, Kreis, rechts, L1, R1, rechts, links, Kreis, R2 RT, LB, B, rechts, LB, RB, rechts, links, B, RT Shitzu PCJ 600 R1, rechts, links, rechts, R2, links, rechts, Quadrat, rechts, L2, L1, L1 RB, rechts, links, rechts, RT, links, rechts, X, rechts, LT, LB, LB Stretch Limo R2, rechts, L2, links, links, R1, L1, Kreis, rechts RT, rechts, LT, links, links, RB, LB, B, rechts Stuntflugzeug Kreis, rechts, L1, L2, links, R1, L1, L1, links, links, X, Dreieck B, rechts, LB, LT, links, RB, LB, LB, links, links, A, Y Trashmaster Kreis, R1, Kreis, R1, links, links, R1, L1, Kreis, rechts B, RB, B, RB, links, links, RB, LB, B, rechts

Welt und Charakter-Cheats für GTA 5 auf PS4 und Xbox One

Cheat PS4-Kombi Xbox-One-Kombi Fahndungslevel senken R1, R1, Kreis, R2, rechts, links, rechts, links, rechts, links RB, RB, B, RT, rechts, links, rechts, links, rechts, links Fahnungslevel erhöhen R1, R1, Kreis, R2, links, rechts, links, rechts, links, rechts RB, RB, B, RT, links, rechts, links, rechts, links, rechts Glatteis Dreieck, R1, R1, links, R1, L1, R2, L1 Y, RB, RB, links, RB, LB, RT, LB Schneller Laufen Dreieck, links, rechts, rechts, L2, L1, Quadrat Y, links, rechts, rechts, LT, LB, X Schneller Schwimmen links, links, L1, rechts, rechts, R2, links, L2, rechts links, links, LB, rechts, rechts, RT, links, LT, rechts Schwerkraft verringern links, links, L1, R1, L1, rechts, links, L1, links links, links, LB, RB, LB, rechts, links, LB, links Supersprung L2, L2, Quadrat, Kreis, Kreis, L2, Quadrat, Quadrat, links, rechts, X LT, LT, X, B, B, LT, X, X, links, rechts, A Trunkenheit Dreieck, rechts, rechts, links, rechts, Viereck, Kreis, links Y, rechts, rechts, links, rechts, X, B, links Wetter verändern R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Quadrat RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X Zeitlupe Dreieck, links, rechts, rechts, Quadrat, R2, R1 Y, links, rechts, rechts, X, RT, RB

Probiert diese Cheats für GTA 5 auf PS4 und Xbox One doch einfach mal aus. Am besten aber mit einem neuen Savegame, damit ihr mit dem alten weiterhin Trophäen sammeln könnt.