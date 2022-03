GTA 5: Alle Cheats für Xbox Series X/S und Xbox One

Schummeln muss nichts Schlimmes sein, solange es im Singleplayer-Modus passiert. Wir haben für euch die Cheats zu Rocktar Games' Open-World-Hit GTA 5 zusammengestellt.

Die Cheats gelten für diese Plattformen: GTA 5 besitzt eine große Community auf der PlayStation, Xbox sowie auf dem PC. Wir von der GamePro konzentrieren uns auf die Konsolenfassungen. Daher gelten die hier aufgeführten Cheats für die Xbox Series X/S und Xbox One. Die Cheats funktionieren aber Xbox 360. Die PlayStation Cheats findet ihr hier:

Cheats eingeben: So schummelt ihr in GTA 5 auf der Xbox Series X/S und der Xbox One

Um GTA 5 Cheats einzugeben, ist es nötig, die unten aufgeführten Tastenkombinationen im laufenden Spiel zu drücken. Dadurch erhaltet ihr den Effekt, der in der Tabelle genannt wird.

Welchen Nachteil hat das Cheaten? Benutzt ihr auch nur einen der hier gelisteten Cheats, dann ist es nicht mehr möglich, Trophäen in GTA 5 zu sammeln. Das wird erst dann wieder möglich, wenn ihr den Cheat deaktiviert. In einem Savegame, in dem gecheatet wurde, ist es nicht möglich, Achievements zu erhalten. Ihr müsst für die Erfolge also komplett ohne Schummelei spielen.

Generelle Tipps: Achtet darauf, dass ihr die Tasten nicht zu schnell drückt. Geht bedacht vor, denn macht ihr einen Fehler, dann funktioniert der Cheat nicht. Ihr könnt die Cheats entweder per Button-Kombination oder über das Handy im Spiel eingeben. Die Cheats mit Telefonnummern findet ihr ebenfalls in den Tabellen.

GTA 5 Cheats für alle Waffen sowie Kampf- und Gesundheits-Cheats auf Xbox Series X/S und Xbox One

Cheat Xbox-One-Kombi Telefonnummern-Cheat Unverwundbarkeit rechts, A, rechts, links, rechts, RB, rechts, links, A, Y 1-999-724-4654-5537 Komplett Heilung/Volle Rüstung B, LB, Y, RT, A, X, B, rechts, X, LB, LB, LB 1-999-887-853 Alle Waffen freischalten/Volle Munition Y, RT, links, LB, A, rechts, Y, unten, X, LB, LB, LB 1-999-468-42637 Zeitlupen-Zielen X, LT, RB, Y, links, X, LT, rechts, A 1-999-332-3393 Aufladen der Spezialfähigkeit A, A, X, RB, LB, A, rechts, links, A 1-999-769-3787 Explosiver Nahkampf rechts, links, A, Y, RB, B, B, B, LT 1-999-4684-2637 Explosionsmunition rechts, X, A, links, RB, RT, links, rechts, rechts, LB, LB, LB 1-999-444-439 Feuergeschosse LB, RB, X, RB, links, RT, RB, links, X, rechts, LB, LB 1-999-462-363-4279

Fahrzeug-Cheats: So kommt ihr an alle Autos und weitere Vehikel

Cheat Xbox-One-Kombi Telefonnummern-Cheat BMX links, links, rechts, rechts, links, rechts, X, B, Y, RB, RT 1-999-226-348 Buzzard-Helikopter B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y 1-999-633-7623 Caddy B, LB, links, RB, LT, A, RB, LB, B, A 1-999-4653-461 Duster rechts, links, RB, RB, RB, links, Y, Y, A, B, LB, LB 1-999-359-77729 Fallschirm links, rechts, LB, LT, RB, RT, RT, links, links, rechts, LB 1-999-759-3483 Freier Fall LB, LT, RB, RT, links, rechts, links, rechts, LB, LT, RB, RT, links, rechts, links, rechts 1-999-759-3255 Maibatsu Sanchez B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB 1-999-633-7623 Pfister Comet RB, B, RT, rechts, LB, LT, A, A, X, RB 1-999-266-38 Rapid GT RT, LB, B, rechts, LB, RB, rechts, links, B, RT 1-999-727-4348 Shitzu PCJ 600 RB, rechts, links, rechts, RT, links, rechts, X, rechts, LT, LB, LB 1-999-762-538 Stretch Limo RT, rechts, LT, links, links, RB, LB, B, rechts 1-999-846-39663 Stuntflugzeug B, rechts, LB, LT, links, RB, LB, LB, links, links, A, Y 1-999-2276-78676 Trashmaster B, RB, B, RB, links, links, RB, LB, B, rechts 1-999-872-433

Welt- und Charakter-Cheats für GTA 5 auf Xbox Series X/S und Xbox One

Cheat Xbox-One-Kombi Telefonnummern-Cheat Fahndungslevel senken RB, RB, B, RT, rechts, links, rechts, links, rechts, links 1-999-5299-3787 Fahnungslevel erhöhen RB, RB, B, RT, links, rechts, links, rechts, links, rechts 1-999-3844-8483 Glatteis Y, RB, RB, links, RB, LB, RT, LB 1-999-766-9329 Schneller Laufen Y, links, rechts, rechts, LT, LB, X 1-999-228-8463 Schneller Schwimmen links, links, LB, rechts, rechts, RT, links, LT, rechts 1-999-46844557 Schwerkraft verringern links, links, LB, RB, LB, rechts, links, LB, links 1-999-356-2837 Supersprung LT, LT, X, B, B, LT, X, X, links, rechts, A 1-999-724-6545537 Trunkenheit Y, rechts, rechts, links, rechts, X, B, links 1-999-547-861 Wetter verändern RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X 1-999-625-348-7246 Zeitlupe Y, links, rechts, rechts, X, RT, RB 1-999-756-966

Gibt es Geld-Cheats in GTA 5?

Geld-Cheats wie etwa für unendlich Geld gibt es in GTA 5 keine. Zumindest sind bisher keine bekannt. Rockstar Games vergibt allerdings immer wieder mal höhere Summen für GTA Online, wen ihr euch zu bestimmten Zeiten ins Actionspiel einloggt. Weitere Möglichkeiten, um in GTA 5 schnell an viel Geld zu kommen, sind:

In Zeitrennen siegen

Autos bei Simeon verkaufen

Spontan-Events absolveren

Läden ausrauben

Heists durchführen

Tagesaufgaben absolvieren

Erledigt die Lester Missionen

Probiert diese Cheat Codes für GTA 5 auf Xbox Series X/S und Xbox One doch einfach mal aus. Am besten aber mit einem neuen Savegame, damit ihr mit dem alten weiterhin Trophäen sammeln könnt.

Wie steht es um Cheats für GTA Online?

Bisher ermöglicht es Rockstar NICHT in GTA Online zu cheaten. Das wird sich sehr wahrscheinlich auch nicht ändern. Wollt ihr also Cheats nutzen, dann geht das nur im Story Modus von GTA 5. In der Online-Variante müsst ihr euch Geld, Fahrzeuge, Waffen, Apartments und mehr auf andere Wege holen statt den schnellen Cheats.

Probiert diese Cheat Codes für GTA 5 auf PS5 und PS4 doch einfach mal aus. Am besten aber mit einem neuen Savegame, damit ihr mit dem alten weiterhin Trophäen sammeln könnt.

