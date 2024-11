'Nur, um Leute zu ärgern': GTA 5-Entwickler räumt mit einem der größten Gaming-Rätsel aller Zeiten auf

Mount Chiliad in GTA 5 sorgt seit vielen Jahren für Rätselraten, aber ihr könnt jetzt damit aufhören.

GTA-Entwickler Rockstar Games ist bekannt dafür, abgefahrene Easter-Eggs in seinen Spielen zu verstecken. Auch GTA 5 bildet da keine Ausnahme und ein besonderer Fund sorgt seit dem Release des Spiels für Wirbel in der Community: Mount Chiliad.

Aber hinter diesem Fund scheint sich tatsächlich einfach gar nichts zu verbergen, wie ein ehemaliger Entwickler jetzt verrät. Das Ganze wurde nur ins Spiel eingebaut, um die Fans an der Nase herumzuführen.

GTA 5-Easter-Egg-Jagd kann endlich abgeblasen werden: Hinter Mount Chiliad steckt ... nichts

Darum geht's: Um den höchsten Berg der GTA 5-Spielwelt ranken sich mehrere Mysterien. In der Nähe des Gipfels lassen sich rätselhafte Hinweise auf den Berg finden, die sich um ein UFO, ein (Alien-?) Ei und ein Jetpack zu drehen scheinen. Wer 100 % des Spiels abgeschlossen hat, kann auf dem Berg dann auch tatsächlich ein UFO entdecken.

5:23 GTA 5: Ungelöste Mysterien - Video: Gibt es die geheime Spiegelwelt? - Video: Gibt es die geheime Spiegelwelt?

Autoplay

Weil aber weder Jetpack noch Alien-Ei jemals im Spiel entdeckt wurden, glaubten viele Fans, dass es noch ein Geheimnis im Spiel geben muss, das bisher nicht gelüftet wurde. Aber das scheint schlicht und ergreifend nicht der Fall zu sein. Es gibt keine Möglichkeit, das Jetpack freizuschalten und nirgendwo verbirgt sich das illustre Ei.

"Nur, um Leute zu ärgern": Laut dem ehemaligen GTA 5-Entwickler Ben Hinchliffe seien die Hinweise rund um Mount Chiliad einfach nur ins Spiel eingebaut worden, um die Spieler*innen ein bisschen verrückt zu machen, an der Nase herumzuführen und sie zu ärgern. Es gibt laut dem ehemaligen Rockstar-Mitarbeiter keine Lösung des Rätsels (via: GTA VI O'clock).

Und was ist mit dem DLC? Da war doch was: Richtig! In der Vergangenheit sind gleich mehrere Hinweise darauf aufgetaucht, dass womöglich ein GTA 5-DLC für den Singleplayer geplant war, in dem sich die Story um eine Alien-Invasion gedreht hätte. Womöglich hätte es sogar Verbindungen zu dem Mount Chiliad-Rätsel gegeben. Aber daraus ist nie etwas geworden, wie wir wissen, und dementsprechend wurden auch die losen Fäden nie zusammengeführt.

Vielleicht dann in GTA 6: Die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt und am Horizont können wir bereits den Silberstreif in Form des nächsten Grand Theft Auto-Teils erkennen. Wenn sich Rockstar treu bleibt, steckt das auch wieder voller Easter-Eggs, Entdeckungen und kurioser Geheimnisse, die die Community über den Zeitraum vieler Jahre hinweg beschäftigen könnten.

Was erhofft ihr euch in dieser Hinsicht von GTA 6? Was ist euer Lieblings-Easter-Egg aus einem Rockstar-Spiel?