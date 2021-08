GTA 5 Expanded and Enhanced läuft auf PS5 mit 60 FPS in 4K

GTA 5 kommt nochmal in schöner für die neuen Konsolen auf den Markt. Die PS5- und Xbox Series S/X-Fassung heißt Expanded and Enhanced, sonst wissen wir aber eigentlich noch nicht besonders viel darüber. Aber das ändert sich jetzt: In einem Beitrag auf dem offiziellen PlayStation Blog steht, dass die PS5-Version von GTA 5 Expanded and Enhanced in 4K und mit 60 FPS dargestellt werden soll.

GTA 5: Sony verrät endlich erste technische Details zur PS5-Version

Darum geht's: GTA 5 ist zwar eigentlich schon im Jahr 2013 erschienen, aber das hält Rockstar und Take-Two Interactive natürlich nicht davon ab, den Mega-Blockbuster auch noch für die neueste Konsolen-Generation in Form von PS5 und Xbox Series S/X zu veröffentlichen. Im Gegenteil: GTA 5 Expanded and Enhanced soll im November auf den Markt kommen.

Was ist daran neu? Der Titel deutet es an: Die GTA 5-Fassung für die aktuellen Konsolen soll verbessert und erweitert werden. Wie genau, wurde bisher noch nicht verraten. Aber zwei Details stehen jetzt zumindest in einer Release-Liste auf dem PlayStation-Blog. Dort heißt es, dass ein "fettes Grafik-Update" sowohl 4K-Auflösung als auch 60 FPS bringt.

"So schön habt ihr die Verbrechermetrople Los Santos noch nie gesehen, wenn die Skyline dank fettem Grafik-Update in knackiger 4K-Auflösung erstrahlt und ihr die Stadt dank flüssigen 60 FPS extrem geschmeidig unsicher macht."

War das schon alles? Wahrscheinlich nicht. Es gibt eine ganze Reihe an weiteren möglichen Verbesserungen wie zum Beispiel die Implementierung von Raytracing. Offiziell ist das aber noch nicht. Es soll auch exklusive Inhalte für PS5- und Xbox Series S/X-Spieler*innen geben.

Alles, was wir bisher wissen, findet ihr in unserer großen GamePro-Übersicht zum Next Gen-Upgrade für GTA 5:

71 3 Mehr zum Thema GTA 5-Upgrade für PS5 und Xbox Series X: Alles zu Release und Optimierungen

Zusätzlich gehen wir davon aus, dass weitere Verbesserungen und Neuigkeiten zu GTA 5 Expanded and Enhanced in der Zeit bis zum Release enthüllt werden. Immerhin hat der Take-Two Interactive-CEO bereits im März erklärt, dass wir keinen simplen Port erwarten sollen, sondern umfangreiche Neuerungen.

Was wünscht ihr euch sonst noch für Verbesserungen für die Next Gen-Fassung von GTA 5?