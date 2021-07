GTA Online bekommt auf PS5 und Xbox Series X/S exklusive Auto-Upgrades

Dass GTA 5 Ende des Jahres auch seinen Weg auf die neuesten Konsolen PS5 und Xbox Series X/S finden wird, ist schon seit längerem bekannt. Fest steht ebenfalls, dass die optimierte Version einige technische Verbesserungen bekommt, mutmaßlich unter anderem in den Bereichen Framerate und Auflösung.

Unklar war bislang, ob die neue GTA 5-Version auch Spielinhalte haben wird, die es in dieser Form nicht auf den älteren Konsolengenerationen gibt. Diese Frage hat Rockstar jetzt selbst beantwortet und tatsächlich exklusive Inhalte für die PS5- und Xbox Series X/S-Version von GTA 5 angekündigt.

Was sind das für Inhalte? Es handelt sich um Upgrades für bestimmte Automodelle in GTA Online. Dazu zählt unter anderem eine "Geschwindigkeitsverbesserung und mehr" wie es im offiziellen Tweet von Rockstar heißt.

Weitere Details wurden nicht genannt, sollen aber in der nächsten Zeit folgen. Damit steht fest, dass GTA 5-Spieler*innen auf den Current Gen-Konsolen in den Genuss von exklusiven Inhalten kommen, was vermutlich nicht bei allen Fans des Spiels gut ankommen dürfte, auch wenn es sich lediglich auf ausgewählte Modelle bezieht.

Fraglich ist natürlich, ob die genannten Upgrades tatsächlich einen entscheidenden Unterschied machen können oder ob es sich lediglich um nette Goodies handelt, die beim eigentlichen Gameplay kaum auffallen. Das werden wir aber vermutlich aber erst nach dem Release beurteilen können.

Noch mehr Infos zur PS5- und Xbox Series X/S-Version

Alle wichtigen Infos zur optimierten Version von GTA 5 haben wir im oben verlinkten Übersichtsartikel zusammengefasst.

Wann erscheint GTA 5 für PS5 und Xbox Series X/S? Der Release der PS5- und Xbox Series X/S-Versionen ist für den 11. November geplant.

Was sagt ihr zu den exklusiven Inhalten?