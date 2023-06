GTA 5 bekommt nach 10 (!) Jahren endlich langersehntes Sprint-Feature

Ab sofort muss der Knopf nur einmalig gedrückt werden.

Mit einer Funktion bleibt sich Rockstar Games seit Jahren treu. In der GTA-Reihe funktioniert das Sprinten nur, wenn wir wie verrückt auf die entsprechende Taste hämmern. Andere Entwicklerteams haben sich überlegt, dass das einmalige Drücken oder das Herunterdrücken eines Joysticks zum Sprinten reicht. Doch GTA lässt uns selbst zum Sportler werden, wenn wir rennen wollen.

Doch nun scheint sich nach zehn Jahren eine Funktion anzubahnen, mit der Spieler*innen endlich nicht mehr schwitzen müssen, wenn sie in GTA 5 sprinten wollen.

GTA 5 und GTA Online: Neue komfortablere Sprint-Option im Anmarsch

In einem Artikel zum kommenden „San Andreas Mercenaries“-Update stellt Rockstar Games die neuen Inhalte vor. Neben frischen Zufallsereignissen und Waffen wird eine neue Option implementiert, die das Sprinten erleichtert.

Wie sieht diese Funktion aus? Die alternative Sprint-Option erlaubt es uns, den Button so lange zu drücken, wie wir sprinten wollen. Es ist also nicht mehr nötig, mehrmals hintereinander auf den Knopf zu hämmern, wenn wir sprinten wollen.

Wer diese Methode trotzdem bevorzugt, kann sie auch eingeschaltet lassen. Alle anderen müssen im entsprechenden Einstellungen-Menü nach der neuen Funktion suchen und sie einschalten.

Seit letztem Jahr gibt es GTA 5 und GTA Online auch für die aktuelle Konsolengeneration:

0:57 GTA 5 und GTA Online sind ab sofort auf Next Gen, hier der Release-Trailer

Wann erscheint das Update? Die neue Sprint-Funktion kommt am 13. Juni 2023 mitsamt den neuen Inhalten.

Das Update mit der alternativen Sprint-Option wurde bislang zwar nur für GTA Online bestätigt, doch es ist mehr als wahrscheinlich, dass die Funktion auch in die Offline-Variante gelangt.

Das letzte Update für GTA Online erschien erst vor wenigen Monaten. Mit dem Patch gab das Finale der Los Santos Drug Wars-Saga, in der wir über das Schicksal von Dr. Friedlander entscheiden können.

Es ist davon auszugehen, dass GTA Online auch in Zukunft mit neuen Inhalten und möglicherweise auch mit Umsetzungen von Fanwünschen versorgt wird. Wir dürfen also gespannt sein, was Rockstar Games in Zukunft für uns bereithält.

Welches Feature vermisst ihr noch in GTA 5?