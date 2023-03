GTA Online bringt toten Charakter aus der Story von GTA 5 zurück

Ein Charakter aus GTA 5 feiert sein Comeback.

In GTA Online treffen viele Charaktere aus dem GTA-Universum aufeinander. Ein Beispiel hierfür ist Franklin Clinton, der nach der abgeschlossenen Story in GTA 5 einen Auftritt im Online-Ableger bekam. Im kommenden Update folgt ein weiterer Charakter aus GTA 5, der bei vielen Spielständen allerdings gestorben sein dürfte.

GTA Online belebt Dr. Franklin wieder

Die Los Santos Drug Wars-Saga geht in die finale Runde. Bei Versionsupdate 1.64 wurden sechs neue Missionen veröffentlicht, bei denen Spieler*innen ein Imperium mit dem Handel von Rauschmittel erschaffen. So wird ein neues Geschäft aufgebaut, das zusätzliche Beschaffungsmissionen enthält.

Mit einem Update kommen nun fünf weitere Story-Missionen nach GTA Online, die die Verbindungen zwischen dem Drogenhandel und der Pharmaindustrie aufdecken. Rockstar hat einen passenden Trailer veröffentlicht, in der wir den totgeglaubten Charakter kurz zu Gesicht bekommen:

Welcher Charakter wird wiederbelebt? Bei dem totgeglaubten Charakter handelt es sich um Dr. Isiah Friedlander, der in GTA 5 als Therapeut arbeitete. Doch statt Medikamenten und Sprechstunden verteilte Friedlander einfach nur halluzinogen wirksame Substanzen. Somit ist es wahrscheinlich, dass Dr. Friedlander als Drogenbaron wiederkehrt.

Was geschah mit Dr. Friedlander? In GTA 5 taucht Dr. Friedlander als Therapeut von Michael auf. Nachdem er einen Vertrag für die Verfilmung und die Veröffentlichung eines Buchs angeboten bekommt, entscheidet sich Dr. Friedlander, Los Santos zu verlassen.

Das Pikante: Dr. Friedlander will die Therapiesitzungen mit Michael verarbeiten und als Pseudonym in seinem Buch veröffentlichen. So würden Michaels kriminelle Machenschaften ans Licht kommen. Wir bekommen die Wahl, ob wir Dr. Friedlander töten oder ihn gehen lassen.

Rockstar hat anscheinend vorgesehen, dass Dr. Friedlander überlebt und nun erneut in GTA Online auftaucht. Mit dem kommenden Update sehen wir, ob wir Dr. Friedlander diesmal endgültig erledigen können.

Wann erscheint das Update? Das The Last Dose-Update zu GTA Online: Los Santos Drug Wars erscheint am 16. März 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Es kann kostenlos heruntergeladen werden und steht allen Spieler*innen von GTA Online zur Verfügung.

Wie habt ihr euch damals in GTA 5 entschieden?