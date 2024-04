GTA 5-DLC klingt zu gut, um wahr zu sein, erschien aber nie: Darsteller verrät, dass Trevor Undercover-Agent werden sollte

Trevor mit einer Lizenz zum Töten im Auftrag ihrer Majestät? Klingt komisch, war aber wohl für einen GTA 5-DLC geplant.

Die GTA 5-Figur Trevor ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, besonders geschickt oder dezent vorzugehen. Aber offenbar war wohl trotzdem geplant, ihn zu einem Undercover-Geheimagenten à la James Bond zu machen, wie wir jetzt von seinem Voice Actor Steven Ogg bestätigt bekommen.

Trevor sollte im Fokus eines DLCs stehen, für den sogar schon Aufnahmen gemacht wurden. Erschienen ist er dann trotzdem nie – aber Teile daraus gibt es wohl in GTA Online zu sehen.

GTA 5 hat leider nie DLCs bekommen und wenn wir das hier so hören, schmerzt es uns noch mehr

Darum geht's: Wie alle GTA 5-Fans nur zu gut wissen dürften, wurden sämtliche Story-Erweiterungen für Rockstars Mega-Hit irgendwann eingestampft. Stattdessen konzentrierte sich das Entwicklerstudio voll und ganz auf die Arbeit am überaus lukrativen Multiplayer-Part GTA Online. Der wird auch heute noch unterstützt:

0:15 GTA Online bekommt spektakulären neuen Rennmodus

Jetzt gibt es mehr Infos zu einem DLC: In einem Frage- und Antwort-Stream berichtete der Schauspieler hinter Trevor Philips namens Steven Ogg davon, dass er sogar schon im Studio gewesen sei, um Inhalte für einen GTA 5-DLC aufzunehmen. Inhaltlich hätte sich diese Singleplayer-Story-Erweiterung wohl vor allem um Trevor gedreht und das Ganze klingt überaus interessant:

"Trevor wäre undercover gewesen – er arbeitet für die Regierung. Und wir haben sogar ein bisschen was von dem Kram mit 'James Bond Trevor' gedreht. Er ist zwar immer noch irgendwie kaputt, aber gibt sein Bestes, um so zu tun, als wäre er [ein Geheimagent]. Wir haben ein paar Dinge gedreht und dann ist es einfach verschwunden und [Rockstar] hat es nie gemacht, sie sind nie wieder darauf zurück gekommen." (via: The Loadout)

Aber da ist noch mehr: Aus den umfangreichen Leaks aus dem letztem Jahr geht hervor, dass dieser James Bond-DLC mit Trevor einer von drei geplanten Erweiterungsteilen gewesen wäre. Ein anderer sollte sich anscheinend um eine "Zombie-Apokalypse" und um eine "Alien-Invasion" drehen. Angeblich war wohl sogar geplant, dass Trevor am Ende "seines" DLCs in den Weltraum fliegt.

Wusstet ihr, dass es zwischenzeitlich einen GTA 5-Heist geben sollte, in dem sich Trevor und Michael als schwules Pärchen ausgeben? Ihr könnt die unveröffentlichten Dialogzeilen dafür hier anhören, sie wurden nämlich auch schon eingesprochen.

Wie The Loadout ebenfalls schreibt, sind Teile des unveröffentlichten Trevor-als-James-Bond-DLCS für GTA 5 letzten Endes dann in GTA Online genutzt worden. Offenbar sollte das KI-Netzwerk Clifford aus dem Doomsday- und Diamond Casino-Heist nämlich schon in der Story-Erweiterung für den Singleplayer-Teil auftauchen. Also sind wenigstens nicht alle Arbeiten komplett für die Katz gewesen.

Hättet ihr Undercover-Trevor gern gespielt? Wünscht ihr euch Story-Erweiterungen für GTA 6?