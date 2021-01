GTA 6 könnte tatsächlich endlich eine weibliche Hauptfigur bekommen. Zumindest besagen das jetzt nicht nur irgendwelche Gerüchte, sondern auch ein renommierter Leaker, der in der Vergangenheit schon mehrmals Recht behalten hat. Tom Henderson zufolge soll es in Grand Theft Auto 6 sowohl eine spielbare weibliche Hauptrolle als auch eine männliche geben.

GTA 6 bringt angeblich endlich weiblichen Hauptcharakter ins Spiel

Zum allerersten Mal: Bisher wissen wir eigentlich noch nichts sicher über das nächste Grand Theft Auto. Aber GTA 6 macht vielleicht einiges anders als die bisherigen Teile des Franchises. Dazu zählt dem neuesten vermeintlichen Leak zufolge wohl auch die Wahl der Hauptfiguren, die eine absolute Neuheit für die Reihe darstellen könnte.

Weibliche Protagonistin: Tom Henderson hat mit einem simplen Tweet für viel Furore gesorgt. Darin schreibt der Leaker, dass GTA 6 zum allerersten Mal in der Geschichte der Spielereihe einen weiblichen und männlichen Hauptcharakter haben wird. Mehr nicht, das war es.

Können wir wählen? Das könnte einerseits bedeuten, dass es wie in GTA 5 wieder einen stetigen Wechsel zwischen mehreren Charakteren gibt. Andererseits heißt das vielleicht aber auch, dass wir wie zum Beispiel in Assassin's Creed Odyssey einfach zu Beginn des Spiels eine Figur auswählen und dann festgelegt sind.

Wer sagt das? Im Hinblick auf GTA 6 gibt es seit geraumer Zeit viele Gerüchte, die teilweise sehr wild und haltlos wirken. Aber Tom Henderson ist eine Quelle, die deutlich vertrauenerweckender wirkt als ein anonymer Random-Typ im Internet. Unter anderem hat der bekannte Leaker zum Beispiel den Release von Call of Duty: Modern Warfare korrekt vorhergesagt.

Nicht zum ersten Mal: Das Gerücht, dass wir in GTA 6 eine weibliche Hauptfigur steuern können, hält sich hartnäckig. Vor anderthalb Jahren wurde es noch einmal neu in den Fokus gerückt, aber Rockstars Dan Houser hat schon 2013 von dieser Möglichkeit gesprochen. Mehr dazu findet ihr in diesem Gamepro-Artikel:

Freut euch nicht zu früh! Auch wenn es sich hierbei um die bisher glaubwürdigste Quelle handelt, solltet ihr diesen angeblichen Leak natürlich weiterhin mit Vorsicht genießen. Solange nichts offiziell bestätigt oder angekündigt wurde, handelt es sich dabei um Behauptungen und Spekulation.