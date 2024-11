GTA 6 bekommt ein Jahr vor Release bereits einen Award - Entwickler kündigt "atemberaubende Dinge" an

GTA 6 wirft jetzt schon seine langen Schatten voraus und schnappt sich einen ersten Vorfreude-Award.

Seit seiner offiziellen Ankündigung im letzten Jahr gibt es kaum einen heißer herbeigesehnten Titel als GTA 6. Dafür bekommt das Blockbuster-Spiel schlechthin schon ein ganzes Jahr vor dem geplanten Release einen Award verliehen.

Zu diesem Anlass wurden bei der Verleihung der Golden Joystick Awards dann auch gleich noch ein paat hochtrabenden Aussagen gemacht. Uns sollen bahnbrechende, atemberaubende Dinge in GTA 6 erwarten. Wir sind auf jeden Fall schon mal gespannt.

GTA 6 gewinnt Golden Joystick Award als am heißesten herbeigesehntes Spiel des Jahres

Golden Joystick Award für GTA 6: Bei der Kategorie des Most Wanted Games können Fans abstimmen, auf welches Spiel sie sich am meisten freuen. Die Auszeichnung ging dieses Jahr an GTA 6, das bereits mit einem ersten Trailer angekündigt wurde und – wenn alles klappt – wahrscheinlich im Herbst 2025 erscheinen soll.

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

Autoplay

Kein allzu großes Wunder: Immerhin ist es mittlerweile schon ein weit verbreitetes Meme geworden, dass irgendwelche lang erwarteten Dinge passiert sind, bevor GTA 6 erschienen ist. Stolze 11 Jahre ist es bereits her, dass der Vorgänger GTA 5 veröffentlicht wurde und beinahe seit einem Jahr warten wir auf einen zweiten Trailer oder anderes Material zum Spiel.

Das sagt Rockstar Games jetzt: Ein Rockstar-Vertreter war bei der Vergabe der Golden Joystick Awards live vor Ort und nahm den Preis im Namen des gesamten GTA 6-Teams bei Rockstar entgegen. Dabei wurde sich artig bedankt und gleichzeitig noch ein bisschen mehr Vorfreude geschürt (via: Gamesradar):

"Eine unglaubliche Menge an Leuten machen großartige Sachen für Grand Theft Auto 6. Absolut atemberaubende Dinge. Es ist also eine echte Ehre, hier hochzukommen und den Award im Namen aller anderen zu bekommen. Ich wünschte, mehr von uns könnten hier sein. Aber vielen Dank euch allen und ja, da kommt noch mehr."

Das sind übrigens die Gewinner-Spiele der Golden Joystick Awards 2024:

Best Audio Design: Astro Bot

Astro Bot Best Soundtrack: Final Fantasy 7: Rebirth

Final Fantasy 7: Rebirth Best Storytelling: Final Fantasy 7: Rebirth

Final Fantasy 7: Rebirth Best Multiplayer Game: Helldivers 2

Helldivers 2 Best Visual Design: Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong Best Indie Game: Balatro

Balatro Best Indie Game (Self-published): Another Crab's Treasure

Another Crab's Treasure Studio of the Year: Team Asobi (Astro Bot)

Team Asobi (Astro Bot) Best Lead Performer: Cody Christian (Cloud, Final Fantasy 7: Rebirth)

Cody Christian (Cloud, Final Fantasy 7: Rebirth) Best Supporting Performer: Briana White (Aerith, Final Fantasy 7: Rebirth)

Briana White (Aerith, Final Fantasy 7: Rebirth) Breakthrough Award (Critics Choice) : Balatro

: Balatro Still Playing Award (Console & PC): Minecraft

Minecraft Still Playing Award (Mobile): Honkai: Star Rail

Honkai: Star Rail PC Game of the Year: Satisfactory

Satisfactory Console Game of the Year: Helldivers 2

Helldivers 2 Most Wanted Game: GTA 6

GTA 6 Critics' Choice Award : Helldivers 2

: Helldivers 2 Best Game Expansion: Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Elden Ring: Shadow of the Erdtree Best Gaming Hardware: Steam Deck OLED

Steam Deck OLED Best Early Access Game: Lethal Company

Lethal Company Best Game Trailer: Helldivers 2

Helldivers 2 Streamers' Choice Award: Chained Together

Chained Together Best Game Adaptation: Fallout

Fallout Ultimate Game of the Year: Black Myth Wukong

Es kann ja jetzt eigentlich nicht mehr lange dauern, bis wir einen neuen Trailer zu GTA 6 zu Gesicht bekommen. Immerhin warten wir schon seit dem 4. Dezember 2023 darauf – an diesem Datum ist der erste und bisher einzige GTA 6-Trailer erschienen. Wann der zweite Trailer kommt, weiß allerdings nur Rockstar – und will den Termin bislang noch nicht verraten.

Welches Spiel erwartet ihr am sehnlichsten?