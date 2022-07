GTA 6: Glaubwürdiger Bericht bestätigt erste weibliche Protagonistin und das Setting

Jason Schreier ist in der Gaming Branche dafür bekannt, dank seiner Quellen mit Aussagen und Prognosen ins Schwarze zu treffen. Aus diesem Grund erweckt gerade sein neuster Bloomberg-Bericht (Paywall) für Aufruhe unter den GTA-Fans. Denn damit bestätigt er nicht nur grundlegend die GTA 6-Gerüchte rund um die Protagonisten, sondern auch um das Setting und nennt sogar noch weitere interne Informationen von Rockstar.

In GTA 6 spielen wir zum erste Mal eine Frau

In der jüngsten Vergangenheit tauchte bereits mehrmals das Gerücht auf, dass wir in GTA 6 erstmals eine Frau spielen werden. Genauer gesagt sollen dieses Mal Zwillinge die Hauptrolle spielen: ein Mann und eine Frau, die aus Brasilien stammen und in ihrer Kindheit voneinander getrennt werden. Viele Jahre später sollen sie auf entgegengesetzter Seite in einem Drogen-Krieg aufeinander treffen, was natürlich zu Problemen führt.

Schreier bestätigt die Spekulation um die Charaktere in seinem Bericht durch interne Quellen, erweitert sie aber auch mit der Aussage, dass Bonnie und Clyde als Inspiration herhalten:

Die Frau, die Latina ist, wird eine von zwei Hauptfiguren in einer Geschichte sein, die von den Bankräubern Bonnie und Clyde beeinflusst wird, sagten die Leute.

Wer sind Bonnie und Clyde? Bonnie Parker und Clyde Barrow waren ein US-amerikanisches Gangster-Paar, das bis in die 30-iger Jahre zusammen mit anderen Kriminellen viele Geschäfte und kleine Banken ausraubten. Dabei ermordeten sie auch mehrere Menschen, vorrangig Polizist*innen.

Je nachdem wie stark sich die Entwickler*innen von Bonnie und Clyde inspirieren lassen, passt dies zu den Gerüchten rund um ein Geschwisterpaar. Es wäre zum Beispiel möglich, dass die Zwillinge zuerst zusammen Raubzüge begehen, später aber im Drogen-Krieg verfeindet aufeinandertreffen. Sollten wir die Vorlage des Gangster-Pärchens aber strenger betrachten, könnten die Geschichte mit zwei Hauptfiguren eine andere Richtung einschlagen, die so nur teilweise zu den bisherigen Gerüchten passt.

GTA 6 stimmt einen neuen Ton an

Zudem sollen die Entwickler*innen bei GTA 6 darauf bedacht sein, im Gegensatz zu früher keine Witze über Minderheiten in das Spiel einzubauen. Das wäre für GTA durchaus ungewöhnlich, da die Serie von seiner satirischen Art mit allerhand Beleidigungen und anderem grenzwertigen Verhalten lebt, was auch Schreier anmerkt:

Schritte wie diese schienen einst undenkbar für ein Unternehmen, dessen Bestseller-Franchise eine satirische Darstellung Amerikas ist, in der Gangster gespielt werden, die Zivilisten töten und in der Frauen hauptsächlich als Sexobjekte dargestellt werden.

Und der Release? Trotz all der Einblicke hat Schreier dazu keine Äußerung abgegeben. Es heißt also weiter geduldig sein.

Dieser Artikel wird fortlaufend erweitert.

Was würdet ihr von GTA 6 halten, wenn Schreier mit seinen Informationen Recht behält? Würdet ihr euch auf die Drogen-Thematik mit den Zwillingen freuen?