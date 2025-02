GTA 6: Die Spielwelt macht es laut ehemaligem Rockstar-Entwickler zu einem 'ganz anderen Biest als andere Open-World-Titel'

GTA 6 wird wie schon die Vorgänger eine große, belebte Spielwelt bieten – und allem Anschein nach auch zwei spielbare Hauptcharaktere.

Grand Theft Auto 6 soll zwar noch in diesem Jahr erscheinen, bislang versteckt sich Rockstars Open World-Spiel allerdings noch in der Versenkung. Offizielle Infos gab es seit dem Ankündigungstrailer Ende 2023 nicht mehr, weswegen meist nur auf Gerüchte- und Spekulationsbasis über das Spiel gesprochen wird.

Es gibt aber auch Personen, denen man ihre Vermutungen eher abkauft – etwa, weil sie bereits bei Rockstar Games gearbeitet haben. Mike York ist so jemand, er arbeitete von 2012 bis 2017 als Animationsdesigner bei Rockstar New England und dementsprechend auch an GTA 5 mit.

York hatte sich unter anderem kurz nach der Veröffentlichung des ersten Trailers zum Spiel geäußert und prognostiziert, dass das fertige Spiel tatsächlich so aussehen werde wie im Trailer.

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

Autoplay

"Anders als alle anderen"

Anfang Februar wurde er auf dem Youtube-Kanal Kiwi Talkz erneut zum kommenden GTA befragt und stellte dort noch einmal heraus, was seiner Meinung nach das Besondere am Spiel sein wird – und was es laut ihm "anders als alle anderen" machen soll.

Laut York sei es die Unvorhersehbarkeit in der Spielwelt, was vor allem auf die dicht bevölkerte Umgebung von GTA 6 zurückzuführen sei. Diese würde den Titel "zu einem ganz anderen Biest machen, das es zu optimieren gilt, als andere Open World-Spiele". (via gamesradar.com)

Die Spielwelt von GTA 6 sei ganz anders als beispielsweise die offene Welt von The Witcher, denn im Rockstar-Spiel "würden mehr Dinge passieren, über die man vorher nicht wirklich nachgedacht habe". Dementsprechend arbeitsintensiv sei es, die ganzen ineinandergreifenden Mechanismen sauber ins Spiel zu bekommen.

York spielt hier darauf an, dass die Spielwelt von GTA 6 deutlich belebter sein dürfte als die aus den Hexer-Spielen. Schließlich wird es Unmengen von Straßenverkehr und herumlaufenden Passanten in Vice City geben, letztere sollen Gerüchten zufolge ähnlich wie in Red Dead Redemption 2 besonders ausgefeilt auf die eigene Spielfigur reagieren. Schon das Western-Epos wurde für seine reaktive und immersive Spielwelt gefeiert – GTA 6 könnte das eventuell noch einmal toppen.

Unterdessen gibt es immer noch keine konkreten Hinweise darauf, wann Rockstar etwas Neues zu Grand Theft Auto 6 präsentieren könnte. Alle bisherigen Theorien zum Release-Datum des zweiten Trailers haben sich als falsch herausgestellt, offizielle Teaser veröffentlicht das Studio traditionell nur äußerst sporadisch.

Sollte der geplante Release-Termin im Herbst 2025 – der zuletzt noch einmal bestätigt worden war – tatsächlich eingehalten werden, dürfte es nun aber vermutlich nicht mehr allzu lange dauern, bis sich GTA 6 erneut zeigt.

Was glaubt ihr: Wird GTA 6 neue Maßstäbe im Open World-Bereich setzen?