GTA 6 nicht auf Disc: Rockstar-Spiel erscheint angeblich erst einmal nur digital und der Grund liegt auf der Hand

Erscheint GTA 6 zunächst nur digital?

Stand jetzt soll GTA 6 am 19. November 2026 für die PS5 und Xbox Series X/S auf den Markt kommen. Und wer sich für diesem Tag schon überlegt hat, einen Social Media-Post mit den Worten "jetzt halte ich es endlich in den Händen" abzusetzen, muss vielleicht noch einmal umdenken.



Denn einem neuesten Gerücht zufolge erscheint der kommende Rockstar Games-Titel zunächst erst einmal nur digital, eine physische Edition kommt angeblich später, um Leaks zu vermeiden.

GTA 6 zum Release nur als digitale Version?

Das Gerücht stammt von der polnischen Website ppe.pl. (via VGC). Deren Insider Graczdari zufolge plane Rockstar derzeit nicht, direkt zum Release von GTA 6 eine physische Version zu veröffentlichen. Die soll irgendwann später erscheinen. Wann genau, ist nicht bekannt.

Die Disc-Version des Open World-Spiels könnte ein paar Wochen nach dem 19. November erscheinen, oder aber erst Anfang 2027. Konkret heißt es dazu im Report:

Es mehren sich die Meldungen, dass die physische Version nicht gleichzeitig mit der digitalen Version erscheint, um Leaks zu verhindern. Die Berichte sind widersprüchlich: Manche sprechen von drei bis vier Wochen nach dem digitalen Release, andere von Anfang 2027.

Graczdari lag in der Vergangenheit bereits mit seinen Angaben zum Release-Datum der physischen Version von Oblivion: Remastered oder der PS5- Portierung des Microsoft Flight Simulators richtig, hat also durchaus einen guten Track-Record. Dennoch solltet ihr diese Angaben als Gerücht betrachten und mit Vorsicht genießen.

Abwegig klingt es aber nicht, dass Rockstar bei GTA 6 zunächst nur auf eine rein digitale Version setzt, die zu einer bestimmten Uhrzeit weltweit gleichzeitig freigeschaltet wird. Oft kommt es vor, dass physische Versionen schon einige Tage vor dem offiziellen Release in den Läden landen und Spieler*innen Inhalte spoilern oder vorab streamen.

Dass Rockstar das verhindern will, liegt auf der Hand. Zumal GTA 6 in der Vergangenheit bereits öfter von Leaks betroffen war (wir alle erinnern uns beispielsweise an den Mega-Leak vom September 2022 zurück).

Mehr sollen wir laut Report übrigens Mitte Februar erfahren. Direkt zu Beginn des Monats, am 03. Februar, steht der nächste Quartalsbericht von Take-Two an, womöglich erfahren wir also auch Anfang Februar weitere Infos zum kommenden Open World-Abenteuer.

Wann wir mit einem dritten GTA 6-Trailer rechnen können, steht indes weiter in den Sternen.

GTA 6 ist für die PS5 und Xbox Series X/S geplant. Eine PC-Version des kommenden Action-Spiels ist bislang nicht bestätigt.

Würdet ihr GTA 6 später als alle anderen spielen, wenn es zunächst wirklich nur eine digitale Version zum Launch geben würde?