'So viele gebrochene Versprechen': GTA 6-Entwickler kritisieren Rockstar für erzwungene Rückkehr ins Büro

Die GTA 6-Entwicklung geht jetzt in die heiße Phase und das könnte Crunch bedeuten.

GTA 6 soll nächstes Jahr erscheinen. Um das auch hinzubekommen, sollen die Entwickler*innen jetzt einen Endspurt hinlegen. Für den sollen sie ab Mitte April komplett wieder ins Büro zurückkehren – obwohl die Chefetage von Rockstar Games versprochen hatte, dass es keine solche Rückkehr geben wird und weiterhin von zuhause aus gearbeitet werden kann.

Die Angestellten fürchten, das gebrochene Versprechen könnte nur der Anfang sein und dass bald wieder massive Crunch-Überstunden geleistet werden müssen.

GTA 6-Entwickler*innen sollen ins Büro zurückkehren und das kommt gar nicht gut an

Darum geht's: Wie Bloomberg berichtet hatte, sollen die GTA 6-Macher*innen ab Mitte April wieder Vollzeit für fünf Tage ins Büro kommen und dürfen nicht mehr aus dem Home Office heraus arbeiten. Dabei geht es vor allem um eine so angeblich gesteigerte Produktivität und im Hinblick auf die großen Leaks auch um Sicherheit.

Was ist das Problem? Es geht dabei nicht darum, dass die Menschen zu faul wären, fünf Tage die Woche zur Arbeit zu gehen. Es geht darum, dass sich viele darauf eingestellt hatten, weiterhin von zuhause aus arbeiten zu können – so wie es abgemacht war. Manche Mitarbeiter*innen können nur so ihren Alltag bestreiten, zum Beispiel, weil sie bestimmte Krankheiten, eine lange Anfahrt oder familiäre Verpflichtungen haben.

"Von zuhause aus zu arbeiten war für viele von uns hier bei Rockstar eine Rettungsleine. Das hat uns erlaubt, unsere Care-Verantwortlichkeiten zu balancieren, Behinderungen zu managen und umzuziehen wie benötigt. Jetzt reißt Rockstar uns diese Rettungsleine weg, ohne einen Gedanken an die Arbeiter*innen zu verschwenden, die davon am meisten betroffen sind." (via: VGC)

Rockstars Vertrauensbruch: Wie jetzt lautstark kritisiert wird, haben die Rockstar-Chefs letztes Jahr im Zuge der Rückkehr zu einer drei-Tage-im-Office-Politik wohl noch erklärt, es handele sich dabei nicht um den ersten Schritt hin zu fünf Tagen pro Woche. Niemand wolle zu der alten Art und Weise des Arbeitens zurück. Diese Aussage stellt sich spätestens jetzt als falsch heraus, wo genau das eingefordert wird.

Anonyme Rockstar-Mitarbeiter*innen und die Gewerkschaft Independent Workers’ union of Great Britain (IWGB) trauen dem Braten dementsprechend nicht mehr. Sie fürchten, dass es nicht dabei bleibt, sondern noch mehr Schritte in dieselbe Richtung folgen, je näher der GTA 6-Release rückt:

"Nach so vielen gebrochenen Versprechen fürchten wir jetzt, dass das Management damit sogar den Weg für eine Rückkehr zu toxischen Crunch-Praktiken ebnet."

Was ist Crunch? Als Crunchtime wird die Zeit erhöhten Drucks kurz vor einer Abgabe oder Veröffentlichung bezeichnet. In der Videospiel-Entwicklung ging die Crunch-Kultur in der Vergangenheit oft mit verpflichtenden, langen Überstunden-Zeiten einher, die den Angestellten alles abverlangen und zu schweren physischen und psychischen Problemen führen können.

Das war auch bei Rockstars Red Dead Redemption 2 ein Problem:

23:00 Crunch bei Red Dead Redemption 2 - Videodiskussion: Braucht es 100-Stunden-Arbeitswochen für ein Meisterwerk?

Ein weiterer Rockstar-Angestellter kritisiert laut VGC vor allem, dass die GTA 6-Entwickler*innen gar nicht einbezogen wurden:

"Wie üblich gab es Null Rücksprache mit uns: Den Leuten, die diese Politik-Änderungen am meisten betrifft. Nur eine meiner Sorgen ist, gezwungen zu werden, zu später Stunde im Büro zu arbeiten, um im Kontakt mit globalen Teams zu bleiben, wo wir uns vorher von zuhause aus einloggen und an späten Meetings teilnehmen konnten. Das bedeutet, dass wir weniger Zeit mit unseren Familien verbringen können. Es gibt auch Kollegen, die gesundheitliche Probleme haben, die sie davon abhalten, Vollzeit im Büro zu arbeiten und die jetzt im Limbo hängen gelassen werden."

Wann kommt GTA 6 denn jetzt und wie geht es weiter? Einen offiziellen, fest stehenden Release-Termin gibt es aktuell noch nicht. Bisher wurde der Launch des neuen Rockstar-Blockbusters lediglich für das Jahr 2025 angekündigt. Aber auch dieser Zeitraum könnte sich bei so einem Mammut-Projekt wie diesem durchaus noch einmal verschieben. Wir können nur hoffen, dass die Entwickler*innen nicht darunter leiden müssen.

Was haltet ihr davon, dass Rockstar offenbar die eigenen Mitarbeiter*innen so übergeht und sich anscheinend nicht an die eigenen Versprechen hält?