GTA 6-Fans entdecken Fehler im Trailer und Community witzelt darüber, dass es jetzt "völlig unspielbar" ist

GTA 6 wirft seine langen Schatten voraus – genau wie ein Schuss, der wohl schon leuchtet, bevor er abgegeben wurde.

Der Detailreichtum in GTA 6 sieht in den ersten beiden Trailern schon äußerst vielversprechend aus. Menschen fahren mit Flipflops Fahrrad, es gibt eventuell sogar Kinder und das alles wirkt äußerst hübsch anzuschauen. Aber es gibt vielleicht doch ein Haar in der Suppe: Im zweiten Trailer könnte sich ein Fehler eingeschlichen haben.

"Absolut kaputt. Unspielbar": Im zweiten GTA 6-Trailer könnte ein Fehler stecken und die Community amüsiert sich

Darum geht's: An einer ganz bestimmten Stelle des zweiten Trailers sehen wir, wie Protagonist Jason aus einem fahrenden Auto schießt. Das tut er mehrmals hintereinander mit einer Handfeuerwaffe und auf den ersten Blick ist an der Szene auch nichts verkehrt.

2:47 GTA 6 zeigt im zweiten Trailer endlich mehr von Vice City und bestätigt Jason als Charakter

Autoplay

Aber bei genauerem Hinsehen erweckt dieser Moment den Eindruck, dass das Licht vom Mündungsfeuer des Schusses schon etwas zu früh auftaucht und die komplette Szenerie erhellt. Es sieht so aus, als wäre nicht der Schuss der Auslöser, sondern als leuchte das Licht kurz vorher schon auf.

Hier könnt ihr euch den vermeintlichen Fehler und den Hinweis darauf in einem Reddit-Beitrag ansehen (im Trailer findet ihr den Augenblick bei Minute 1:50):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Community lacht sich kaputt: Wer den Schaden hat, braucht für den Spott bekanntlich nicht zu sorgen. So kommt es dann auch dazu, dass der Topkommentar sich darum dreht, die (aktuell noch nicht mögliche) Vorbestellung deswegen direkt wieder storniert zu haben.

Eine andere Person schreibt mit einem gigantischen Augenzwinkern:

"Ich kann nicht glauben, dass ich mich so sehr auf dieses beschissene Stück Müll gefreut habe."

Worauf dann auch prompt die Antwort folgt, das Spiel sei ja jetzt wohl eindeutig "absolut kaputt. Unspielbar."

Daraufhin erinnert wiederum eine andere Person, dass wir für solche Fehler doch durchaus Verständnis aufbringen müssten, immerhin handele es sich bei Rockstar Games um ein "kleines Indie-Unternehmen".

Aber es gibt vielleicht auch eine logische Erklärung dafür: Womöglich haben wir es hier nämlich doch gar nicht mit einem echten Fehler zu tun. Gut denkbar wäre beispielsweise, dass zuvor jemand anders außerhalb des sichtbaren Bildausschnittes einen Schuss abgibt, von dem das Licht stammt. Oder es kommt von irgendeiner anderen Lichtquelle.

Wie schlimm findet ihr diesen Fehler im zweiten GTA 6-Trailer? Habt ihr eure Vorbestellung deswegen auch schon gecancelt?