GTA 6: Lucia Caminos und Jason Duval - Das verrät Rockstar über die beiden Hauptfiguren

Der zweite Trailer zu GTA 6 kam völlig aus dem Nichts und hat wesentlich mehr von der Story um die Hauptfiguren Jason und Lucia verraten. Das war aber noch nicht alles. Gleichzeitig hat Rockstar auf der Webseite viele weitere Details über das Spiel und seine Charaktere verraten sowie neue Screenshots und Artworks geteilt.

So kennen wir jetzt beispielsweise die Nachnamen der beiden Hauptfiguren und wissen mehr über ihre Hintergründe. Hier stellen wir euch die beiden etwas näher vor.

2:47 GTA 6 zeigt in zweiten Trailer endlich mehr von Vice City und bestätigt Jason als Charakter

Das ist Lucia Caminos

Bereits im ersten Trailer haben wir Lucia im Gefängnis gesehen. Als Grund für ihre Inhaftierung nannte sie ganz flapsig "Pech. Auf der Webseite hat Rockstar nun verraten, dass Lucia hinter Gitter gelandet ist, "weil sie für ihre Familie kämpfte".

Was das konkret bedeutet, wissen wir noch nicht, aber eine weitere Info macht deutlich, dass sie in einem sehr harschen Umfeld aufgewachsen ist. Ihr Vater habe ihr nämlich schon ab dem Kindesalter das Kämpfen beigebracht.

Zudem erfahren wir, dass ihre Familie oder zumindest ihre Mutter aus Liberty City, also der New York nachempfundenen Stadt aus dem GTA-Universum, stammt.

Wir dürfen außerdem gespannt darauf sein, welcher Umstand dazu führte, dass Lucia aus Gefängnis entlassen wurde, denn laut der Webseite war das "reines Glück". Was wir dagegen wissen, ist, dass sie danach eine Fußfessel trägt und gemeinnützige Arbeit leisten muss.

Was sie mit ihrer neuen Freiheit anfängt, dafür hat Lucia offenbar schon feste Pläne. Zwar beinhaltet dieser "keine Dummheiten mehr", gemeint ist hier aber wohl nicht, dass sie nicht mehr auf die schiefe Bahn abdriften, sondern eher, dass sie sich nicht mehr erwischen lassen will.

Ihr Ziel ist jedenfalls ein besseres Leben und dafür ist sie bereit, bis ans Äußerste zu gehen. Und das hat sie gemeinsam mit Jason vor. Vorlage für die beiden ist wohl das reale Gangster-Pärchen Bonny und Clyde. Rockstar dürfte sich jedoch nicht allzu nah an die historischen Figuren halten.

Das ist Jason Duval

Um Jason, der den ursprünglich französischen Familiennamen Duval trägt, rankten sich bereits zahlreiche Theorien. So waren beispielsweise manche Fans nach dem ersten Trailer davon überzeugt, dass er in Wirklichkeit ein Undercover-Cop und möglicherweise Lucias Untergang sei. Auf der Webseite bekommen wir jetzt einige handfeste Infos über ihn, wobei Plottwists natürlich immer noch möglich wären.

Zwischen Lucia und ihm gibt es, kaum überraschend, einige Parallelen: So hatte auch der männliche Hauptcharakter keinen leichten Start ins Leben. Er wuchs unter Gangstern auf, versuchte aber dieses Leben in der Army hinter sich zu lassen.

Eine endgültige Abkehr von einer kriminellen Laufbahn war das jedoch nicht, er landete nämlich schließlich in den Keys, um für die Drogenschieber zu arbeiten. Ob Lucia zu treffen, sich für ihn als Glück oder Pech herausstellt, lässt Rockstar noch offen, allerdings haben sie den Traum vom besseren Leben gemeinsam.

Im neuen Trailer trägt Jason ein Shirt, das darauf hindeuten könnte, dass er zu einem Zeitpunkt der Handlung in einem "Marine Center" arbeitet, also einem Zentrum, das mit dem maritimen Leben zu tun hat. Gleichzeitig weisen viele Szene beider Trailer darauf hin, dass sich die beiden einen doch etwas glamouröseres Lebensstil wünschen.

Was haltet ihr bisher von den beiden Figuren? Findet ihr sie spannend? Beziehungsweise welcher Aspekt an ihnen spricht euch besonders an?