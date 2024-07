GTA 6 könnte laut Ex-Rockstar-Entwickler enttäuschen - aber das lässt sich bei diesem Spiel gar nicht vermeiden

Manche Fans könnten von GTA 6 enttäuscht sein, sagt ein ehemaliger Rockstar-Entwickler. Aber das ist nicht so negativ, wie es klingt.

GTA 6 ist zwar erst für das Jahr 2025 angekündigt, schon jetzt wirft das nächste große Rockstar-Spiel aber seine Schatten voraus. Fans analysieren jeden noch so kleinen bislang veröffentlichten Fitzel und auch Ex-Entwickler äußern sich bereits über das Spiel, auf dessen Release wir vermutlich noch über ein Jahr warten müssen.

Obbe Vermeij war knapp 14 Jahre Entwickler bei Rockstar und arbeitete unter anderem an GTA 3 und GTA 4, bevor er das Unternehmen im Jahr 2009 verließ. In einem Gespräch mit dem Youtuber SanInPlay machte Vermeij kürzlich eine bemerkenswerte Aussage, die vielfach aufgegriffen wurde:

"Ich glaube nicht, dass es sich großartig von GTA 5 unterscheiden wird, ich denke, dass die Leute am ersten Tag vielleicht ein wenig enttäuscht sein könnten. [...]" Obbe Vermeij, via Gamesradar.com

Von GTA 6 werden schon jetzt Wunderdinge erwartet

Der potenzielle Superhit eine Enttäuschung? Das müsste beim Hype um das Spiel doch eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit sein, oder?

Nein. Denn ich sehe es ähnlich wie der ehemalige Rockstar-Entwickler und gehe auch davon aus, dass GTA 6 nicht das wird, was sich viele von dem Spiel erhoffen. Und das hängt ganz stark mit dem eben angesprochenen Hype zusammen.

Ich habe jedenfalls schon jetzt das Gefühl, dass von GTA 6 Wunderdinge erwartet werden – Dinge, die noch kein Spiel in ähnlicher Form jemals gemacht hat. Grafik-Wunder, Gameplay-Offenbarung, Story-Kracher: Die berühmte Revolution also, eine Zäsur in der Reihe.

Genau das waren aber schon die letzten Rockstar-Spiele – also GTA 5 und Red Dead Redemption 2 – nicht. Sie nahmen sich stets das etablierte Konzept ihrer Vorgänger, reicherten es an und erweiterten es. Bei GTA 5 waren es beispielsweise die drei spielbaren Charaktere, bei RDR2 die Anmutung der Spielwelt und die unfassbare Liebe zum Detail.

Keine Revolution, aber Evolution auf sehr hohem Niveau

Ich gehe fest davon aus, dass GTA 6 das genauso machen wird. Natürlich wird das Spiel nicht plötzlich das Genre wechseln, sondern uns in einer offenen Spielwelt abgefahrene und coole Dinge tun lassen. Und sich deswegen "nicht großartig von GTA 5 unterscheiden", wie Vermeij ja auch sagt.

Tobias Veltin Mit den Rockstar-Spielen verbindet Tobi vor allem eines: viele schöne Erinnerungen. Der Sprung in GTA 3 von der zweiten in die dritte Dimension blies ihn Anfang des Jahrtausends ebenso weg wie die detaillierte Spielwelt in Red Dead Redemption 2. Als Revolutionen empfand er keines dieser Spiele, aber als Meilensteine durchaus. Und auch, weil er glaubt, dass GTA 6 ein ebensolcher wird, freut er sich enorm auf den Release im nächsten Jahr.

Nur: In vielen Einzelaspekten wird der Titel mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durchaus neue Maßstäbe setzen. Der Trailer hat ja schon angedeutet, dass wir vor allem im Bereich der NPC-Dichte und Varianz ganz Großes erwarten können. Ähnlich wie bei RDR2 halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass GTA 6 sich nicht wie eine Revolution anfühlt – sondern wie eine Evolution auf sehr hohem Niveau.

Fest steht aber auch: Bei der immensen Erwartungshaltung, die schon jetzt auch aufgrund des gigantischen Erfolges des Vorgängers auf dem Titel liegt, werden sich Enttäuschungen beim Release ganz sicher nicht vermeiden lassen – und das ist okay so.

Nicht jeder muss die Rockstar-Spiele mögen, das hat zuletzt ja auch Red Dead Redemption 2 bewiesen. Und dennoch bin ich mir sicher, dass wir ähnlich wie dort auch viele Jahre nach dem Release noch über GTA 6 sprechen werden.

Dessen ist sich übrigens auch Obbe Vermeij sicher. Der sagt nämlich direkt nach seinem "Enttäuschungssatz":

"Aber es wird immer noch das beste Spiel sein, das es gibt."

GTA 6 wurde im Dezember offiziell von Rockstar enthüllt, der Release soll irgendwann im Herbst 2024 erfolgen. Bestätigte Plattformen für das Spiel sind bislang die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Glaubt ihr, dass ihr von GTA 6 enttäuscht sein könntet? Oder vertraut ihr Rockstar da voll und ganz?