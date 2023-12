GTA 6: Verstecktes Lucia-Detail könnte anfängliche Open World-Beschränkung bedeuten

Lucia trägt eine Fußfessel - dies könnte auf eine anfängliche Beschränkung beim Erkunden hindeuten.

Rockstar hat gestern nicht nur den allerersten Trailer zu GTA 6 veröffentlicht, sondern auch das Logo sowie das offizielle Keyart zum kommenden Action-Abenteuer. Dies zeigt die beiden Hauptfiguren von GTA 6 und offenbart weitere spannende Details.

Wir müssen uns die GTA 6-Map wohl erst nach und nach erschließen

Was ist zu sehen? Wie wir oben auf dem Artwork erkennen können, trägt die Protagonistin Lucia am rechten Bein eine Fußfessel. Im Trailer wird angedeutet, dass die Heldin zu Beginn der Geschichte aus dem Gefängnis entlassen wird – zumindest auf Bewährung wie es scheint. Womöglich trägt sie die Fußfessel also, damit sie auf Schritt und Tritt von der Polizei überwacht werden kann.

Weitere Details aus dem Trailer zu GTA 6 haben wir in diesem GamePro-Artikel für euch aufgeschlüsselt:

Mehr zum Thema GTA 6: 7 versteckte Trailer-Details, die ihr vielleicht übersehen habt und was sie bedeuten könnten von David Molke

Das heißt? Dies könnte wiederum bedeuten, dass wir Vice City und Umland nicht von Beginn an komplett erkunden können, sondern uns die Spielwelt erst nach und nach erschließen. Dies ist übrigens üblich für Spiele aus der GTA-Reihe: In San Andreas konnten wir Los Santos zunächst ebenfalls nicht verlassen, sondern heimsten uns sechs Sterne ein, wenn wir den Versuch wagten, die Grenzen der Stadt zu überschreiten.

Lucias Fußfessel würde einen erzählerischen Rahmen um die GTA-typische Open World-Einschränkung stricken. Dass wir bestimmte Areale der Map von GTA 6 erst nach und nach betreten können, ist sehr wahrscheinlich, wenn auch nicht offiziell bestätigt.

Und hier beleuchten wir einen bestimmten Charakter aus dem Trailer näher, bei dem es sich um einen Gegenspieler der beiden Hauptfiguren handelt dürfte:

Mehr zum Thema GTA 6: Dieser Charakter im Trailer könnte ein Antagonist sein – Das erfahren wir über den Mann von Samara Summer

Schaut euch hier den Trailer zu GTA 6 an

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

GTA 6 erscheint 2025 für PS5 und Xbox Series X/S, Versionen für PS4 und Xbox One wird es nicht geben, der PC wird zunächst ebenfalls ausgespart. Ein konkretes Release-Datum hat Rockstar bislang nicht genannt. Das Open World-Spiel schickt uns zurück nach Vice City. Diesmal erleben wir jedoch eine Gangstergeschichte, die in der modernen Zeit angesiedelt ist.