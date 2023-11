GTA 6: Miami oder doch eine andere Stadt – welches Setting wünscht ihr euch für den nächsten Teil?

Soll es wirklich Vice City sein, oder wünscht ihr euch ein anderes Setting für GTA 6?

Grand Theft Auto 6 ist noch nicht offiziell angekündigt, aber dank durchgesickerten Infos – darunter ein echter Mega-Leak – wissen wir doch schon augenscheinlich einiges über den Titel. So ist es quasi sicher, wenn auch nicht bestätigt, dass es wieder nach Vice City geht. Die an das US-amerikanische Miami angelehnte Stadt war bereits der Schauplatz für GTA Vice City, wäre also nicht ganz neu für die Reihe.

Stellt sich nur die Frage, ob ihr überhaupt Lust darauf habt, nach Vice City zurückzukehren, oder ob euch ein anderes Setting lieber wäre? Wünscht ihr euch vielleicht eine völlig neue, vielleicht sogar asiatische oder europäische Spielwelt? Oder hofft ihr eher auf das Comeback einer der anderen Städte, die Rockstar bereits in anderen GTA-Teilen fiktional umgesetzt hat?

Verratet uns in der Umfrage, auf welches Setting ihr in GTA 6 am meisten Lust hättet, auch wenn es wahrscheinlich auf Miami hinauslaufen wird. Ihr habt dafür drei Stimmen, die ihr verteilen dürft:

Kleiner Hinweis: Wir nennen euch hier zwar nur Städte, die als zentraler Schauplatz dienen, aber das jeweils charakteristische Umland zählen wir auch mit. GTA 5 spielte sich ja auch nicht nur in Los Santos ab.

Schreibt uns auch gerne eure Begründung in die Kommentare. Wählt ihr unter anderem "eine andere Stadt", wollen wir natürlich auch wissen, an welche ihr gedacht habt.

Erster GTA 6-trailer ist zum Greifen nah!

Nach langem Warten und Hoffen ist es nun bald endlich soweit: Rockstar kündigte für Anfang Dezember den ersten Trailer zum nächsten GTA an. Dabei sprachen sie zwar nicht explizit von "GTA 6", dass es sich aber um den nächsten großen Open World-Titel der Reihe handelt, dürfte außer Frage stehen. Spätestens nach dem Trailer-Reveal dürfte dann auch die Frage um das Setting eindeutig geklärt sein.

Danke für's Mitmachen! Und vergesst nicht uns eure Begründung zum Lieblingssetting in die Kommentare zu schreiben. Wir sind gespannt auf eure Meinungen.