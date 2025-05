GTA 6: Neben Vice City könnt eine weitere legendäre Stadt im Spiel sein - diese Hinweise gibt es

Erkunden Lucia und Jason in GTA 6 noch eine andere Metropole? Eine Fanseite will Hinweise darauf gefunden haben.

Anfang Mai veröffentlichte Rockstar den zweiten Trailer für Grand Theft Auto 6. Seitdem wird jedes Detail des knapp dreiminütigen Videos analysiert und auseinandergenommen, darauf basierend dann wieder Schlüsse gezogen und Theorien aufgestellt.

Einige davon betreffen die Spielwelt von GTA 6. Bereits bekannt ist, dass Vice City die zentrale Metropole in der Spielwelt sein wird. Doch eine Fanseite will einige Hinweise darauf gefunden haben, dass möglicherweise noch eine zweite Stadt im Spiel ist.

Welche Stadt ist das? Laut dem X/Twitter-Account Grand Theft Auto 6 Alerts könnte auch Liberty City in GTA 6 eine Rolle spielen. Dabei handelt es sich um die GTA-Entsprechung von New York City, die Stadt war unter anderem Schauplatz in GTA 3 und GTA 4.

21:05 GTA 6: Der Trailer steckt voller Details und das ist uns bisher alles aufgefallen

Autoplay

Zehn mögliche Hinweise auf Liberty City in GTA 6

Laut der Fanseite gibt es folgende Hinweise auf einen Liberty City-Auftritt in GTA 6:

Lucia und ihre Familie hat eine Vergangenheit in Liberty City Im Trailer wurden Nummernschilder mit Liberty City-Aufschrift entdeckt Auf einem Screenshot trägt ein Mann ein Cap mit Liberty City-Schriftzug Rockstar hat beim Liberty City Preservation Projekt interveniert Cage Fights scheinen im Spiel zu sein – wie schon in GTA 4 Der Trailer deutet mehrere Flughäfen an – liegt einer davon in Liberty City? Rockstar hat noch nicht jeden Ort aus dem Spiel verraten Eine Karte im Trailer zeigt zwei größere Inseln, von denen die zweite Liberty City sein könnte Rockstar baute Liberty City bereits in GTA: San Andreas ein Der Codename von GTA 6 war "Project Americas".

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ihr merkt sicher schon: Ein wirklich handfester Hinweis auf die Existenz von Liberty City in GTA 6 ist nicht dabei, generell handelt es sich um Spekulationen.

Das sehen auch viele Kommentare unter dem Post so, welche die Vermutungen unter anderem als "ziemlich weit hergeholt" titulieren. Allerdings macht ein User eine Anmerkung für eine Integration, die deutlich realistischer erscheint als der Einbau der kompletten Stadt:

"Ich wette, sie machen eine Liberty City-Mission – ähnlich wie North Yankton" User "TheGreatTaxanDawg" auf X/Twitter

GTA 5-Veteran*innen erinnern sich: North Yankton war die Prolog-Mission des Rockstar-Blockbusters, in der die drei Hauptcharaktere einen Banküberfall begehen. Es ist durchaus möglich, dass es auch in GTA 6 wieder eine derartige Mission geben wird, um beispielsweise die Vorkommnisse zu beleuchten, die zu Lucias Verhaftung und ihrem Aufenthalt im Staatsgefängnis von Leonida geführt haben.

Aber auch das ist – wie aktuell vieles zu GTA 6 – reine Spekulation. Kürzlich waren Vermutungen aufgekommen, dass Leonida nicht der einzige Bundesstaat im Spiel sein und dieses noch weitaus größer sein könnte als angenommen.

Wenige Tage vor dem zweiten Trailer hatte Rockstar bekannt gegeben, dass Grand Theft Auto 6 später erscheinen wird als ursprünglich angedacht. Statt im Herbst 2025 ist der Release des Open World-Spiels nun für den 26. Mai 2026 geplant.

Ob wir dann wirklich schon mit Lucia und Jason in ihr Abenteuer starten können, ist allerdings noch nicht in Stein gemeißelt und eine weitere Verschiebung nicht komplett ausgeschlossen.

Überzeugen euch die "Hinweise" auf Liberty City in GTA 6? Für wie realistisch haltet ihr es, dass es mehrere große Städte im Spiel geben wird?