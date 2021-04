Grand Theft Auto 6 erhitzt weiterhin die Gemüter und die Gerüchteküche brodelt. Dieses Mal bekommen wir es aber mit zwei Neuigkeiten zu tun, die wenigstens einigermaßen handfest sind. Einer aktualisierten Domain zufolge könnte das nächste GTA mit einem Kartell zu tun haben. Währenddessen behauptet ein Insider, dass die Gerüchte rund um ein 1980er-Jahre-Setting nicht stimmen und GTA 6 stattdessen erneut in der modernen Zeit spielen werde.

GTA 6: Rockstar-Domain könnte Hinweise auf Kartell-Setting geben

Darum geht's: GTA-Entwicklerstudio Rockstar Games hat offenbar eine Domain aktualisiert. Bei der Domain handelt es sich um rockstarcartel.com, was allein für sich genommen natürlich erst einmal nichts bedeuten muss.

Aber falls die Domain im Zusammenhang mit GTA 6 stehen sollte, könnte sie zumindest ansatzweise Aufschluss darüber liefern, was uns im nächsten Grand Theft Auto-Teil erwartet. Wenn es um Kartelle geht, dürften Drogen- und Waffenhandel nicht allzu fern sein.

Der Twitter-Account GTA 6 Newz will darin sogar eine Bestätigung erkennen, dass der nächste Teil der Reihe tatsächlich in Miami beziehungsweise dem GTA-Pendant Vice City spielt. Soweit würden wir zwar nicht gehen, aber die Möglichkeit besteht. Es könnte zumindest ein Hinweis sein.

Mit Vorsicht zu genießen: Dagegen spricht allerdings, dass Rockstar normalerweise keine eigenen Domains für Spiele anlegt. Zumindest war das bisher nicht der Fall, das kann sich selbstverständlich ändern. Aber auch dann muss eine Rockstar-Kartell-Seite nicht zwingend etwas mit dem kommenden GTA 6 zu tun haben.

GTA 6 spielt angeblich doch nicht in den 1980er Jahren, sagt Insider

Modernes Setting für GTA 6? Laut dem normalerweise ziemlich gut informierten Industrie-Insider Tom Henderson soll das nächste Grand Theft Auto nicht in den 1980er Jahren spielen. Obwohl das bisher immer wieder vermutet wurde, spiele GTA 6 in der modernen Zeit.

Die Begründung: Geld. Laut Tom Henderson sei diese Entscheidung vor allem eine finanzielle gewesen. Mit der GTA Online-Integration lasse sich in einem modernen Setting mehr verrücktes Zeug implementieren, wodurch es einfacher sei, noch mehr Geld zu verdienen.

Tom Henderson glaubt außerdem, dass ein entsprechender Online-Modus gleichzeitig mit GTA 6 erscheinen wird.

Wie das mit der Standalone-Version von GTA Online zusammenpasst und ob die dann in ihrer bisherigen Form und im Zusammenhang mit GTA 5 erhalten bleibt, steht noch in den Sternen. Allgemein ist bisher nur sehr wenig über die Zukunft von GTA 6 bekannt, das meiste bleibt aktuell noch Spekulation.

Was haltet ihr von den neuen Entwicklungen und was würdet ihr euch für ein Setting in welcher Zeit wünschen?