GTA Online ist auf PS5 & Xbox Series X ohne GTA 5 spielbar

Auf dem PS5-Event im Juni wurde bereits bekannt gegeben, dass Grand Theft Auto 5 für die PS5 und Xbox Series X kommt. Der letzte Quartalsbericht von Take Two, der Muttergesellschaft von Rockstar, offenbarte nun weitere Infos zu GTA Online auf den Next Gen-Konsolen: Der GTA 5-Multiplayer soll exklusive Inhalte und eine Standalone-Version erhalten (via Gamespot).

Keine genauen Infos zu exklusive Next Gen-Inhalten

Was für exklusive Inhalte GTA Online genau erhalten wird, wurde jedoch nicht bekannt gegeben. Dafür wissen wir bereits, dass es andere kostenlose Aktionen für PlayStation-Spieler*innen gibt.

Kostenlose GTA-Dollar über PS Plus: Wer nämlich über seinen PS Plus-Account GTA Online auf der PS4 spielt, bekommt jeden Monat 1 Millionen GTA-Dollar geschenkt. Und das solange, bis GTA Online auf der PS5 verfügbar ist. Warum Rockstar das tut und wie genau das funktioniert, lest ihr hier:

Eigenständiges GTA Online

Abgesehen von einer optimierten Enhanced-Edition von GTA 5 wird GTA Online auch als Standalone-Spiel auf den Next Gen-Konsolen veröffentlicht. PS5-Besitzer*innen dürfen sich darauf freuen, das eigenständige GTA Online in den ersten drei Monaten sogar kostenlos spielen zu können.

GTA 5 erschien erstmalig 2013 für die PS3 und Xbox 360. Seitdem wurde das Action-Spiel auch für die PS4, Xbox One und den PC veröffentlicht und verkaufte sich 135 Millionen Mal. Einen genauen Termin für die PS5 und Xbox Series X gibt es derzeit nicht. Die Enhanced-Version von GTA 5 soll aber 2021 in der zweiten Jahreshälfte erscheinen. Mit was für Verbesserungen die Version auffährt, könnt ihr hier lesen:

Wie sehr freut ihr euch auf eine Standalone-Version von GTA Online für die Next Gen-Konsolen? Spiel ihr noch GTA 5 bzw. GTA Online?