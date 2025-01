GTA 6 ohne 60 fps: Ehemaliger Rockstar-Mitarbeiter geht von einer niedrigeren Framerate aus

GTA 6 kommt laut eines ehemaligen Animators nicht auf 60 fps.

Erscheint GTA 6 noch dieses Jahr und falls ja: Wie wird es auf den Current Gen-Konsolen laufen? Kann Rockstar Games die Gangster-Open World auf bis zu 60 fps hochschrauben? Ein ehemaliger Mitarbeiter sagt Nein und hat auch schon eine genaue Vorstellung, wie das Studio die Performance von GTA 6 angeht.

Der Podcast Kiwi Talkz ist für Interviews mit Entwickler*innen bekannt. In der aktuellen Ausgabe war Mike York zu Gast – ein Animator, der seit 19 Jahren in der Industrie arbeitet und unter anderem für GTA 5 und Red Dead Redemption 2 jede Menge Animationen erstellt hat.

Auf GTA 6 angesprochen ordnete er die Performance des potentiellen Mega-Hits ein und ging nicht davon aus, dass Rockstar Games das Spiel auf 60 fps hieven kann:

„Ich glaube nicht, dass sie 60 fps erreichen können. […] Ich glaube, sie nehmen 30 fps ins Visier. Also, gelockte 30 fps, was bedeutet, dass die Framerate nie darunter fällt. Sie werden es so optimieren, dass es nie unter 30 fps geht.“